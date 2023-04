Ver­gan­ge­nes Wochen­en­de fand in Katzwang bei Nürn­berg die zwei­te von drei Vor­run­den der Kraft­drei­kampf Bun­des­li­ga statt. Der AC Bava­ria Forch­heim ging hier wie­der in Wett­kampf­ge­mein­schaft mit dem ESV Mün­chen-Neu­au­bing an den Start. Aller­dings stell­te der ACB in die­ser Run­de das gesam­te Star­ter­quar­tett: Mit Simon Eich­ler, Jere­mi­as Büchs, Tho­mas Star­k­lauf und Rene Scher­tel tra­ten vier Forch­hei­mer Ath­le­ten an die Han­tel und sicher­ten sich gemein­sam den Tagessieg!

Auf­grund des ver­let­zungs­be­ding­ten Aus­falls eines Münch­ner Team­kol­le­gen sprang Simon Eich­ler kurz­fri­stig als Star­ter ein und eröff­ne­te den Wett­kampf mit 215 Kilo­gramm in der Knie­beu­ge. Im Bank­drücken leg­te der 29-Jäh­ri­ge 207,5 Kilo­gramm nach und run­det sei­nen Wett­kampf schließ­lich mit 260 Kilo­gramm im Kreuz­he­ben ab. Mit sei­nem resul­tie­ren­den Total von 682,5 Kilo­gramm trägt Eich­ler ins­ge­samt 460 Wer­tungs­punk­te zur Team­wer­tung bei.

Für Jere­mi­as Büchs beginnt die­ser Bun­des­li­ga Wett­kampf zunächst etwas holp­rig, in der Knie­beu­ge kann er mit 295 Kilo­gramm nur einen Ver­such gül­tig in die Wer­tung brin­gen. Doch davon lässt sich der Ath­let des ACB nicht aus dem Kon­zept brin­gen. Nach einem feh­ler­frei­en wei­te­ren Wett­kampf­ver­lauf mit 177,5 Kilo­gramm im Bank­drücken und 260 Kilo­gramm im Kreuz­he­ben erreicht Büchs 732,5 Kilo­gramm in der Gesamt­wer­tung und beschert der Kampf­ge­mein­schaft Forch­heim-Mün­chen wei­te­re 462 Punkte.

Mit 290 Kilo­gramm in der Knie­beu­ge fand Rene Scher­tel einen guten Start in den Wett­kampf. Die­sen setz­te er in sei­ner Para­de­dis­zi­plin, dem Bank­drücken, fort und leg­te hier gül­ti­ge 215 Kilo­gramm nach. Mit 267,5 Kilo­gramm im Kreuz­he­ben kom­plet­tier­te er sein Total von 772,5 Kilo­gramm und steu­er­te somit 436 Punk­te zur Team­wer­tung bei.

Eben­falls 290 Kilo­gramm konn­te Tho­mas Star­k­lauf gül­tig beu­gen, gefolgt von 190 Kilo­gramm im Bank­drücken. Im Kreuz­he­ben kür­te sich Star­k­lauf dann mit gül­tig beweg­ten 300 Kilo­gramm zum stärk­sten Heber des Wett­kampf­ta­ges! Sein Total von 780 Kilo­gramm bedeu­te­ten wei­te­re 472 Punk­te für die Kampf­ge­mein­schaft Forchheim-München.

Mit ins­ge­samt 1.394 Wett­kampf­punk­ten sichern sich die vier Forch­hei­mer Ath­le­ten den Tages­sieg in der zwei­ten Vor­run­de der Kraft­drei­kampf Bun­des­li­ga. In der Gesamt­wer­tung liegt der amtie­ren­de Titel­trä­ger KG Forch­heim-Mün­chen nun auf Platz neun. In der letz­ten Vor­run­de, die am 13. Mai beim AC Bava­ria in Forch­heim aus­ge­tra­gen wird, geht es für das Team nun dar­um, noch min­de­stens den sech­sten Platz der Gesamt­wer­tung zu errei­chen. Nur dann qua­li­fi­ziert sich das Team für das Bun­des­li­ga­fi­na­le und hat die Chan­ce, den Bun­des­li­ga Titel zu verteidigen.