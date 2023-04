Das wird ein Fest! Der Land­kreis Forch­heim lädt nach Eber­mann­stadt ein – zum Festi­val für Nach­hal­tig­keit. Am Sams­tag, 13. Mai fin­det auf dem Markt­platz von Eber­mann­stadt das „Syn­er­gie – Ener­gie­spar­fe­sti­val“ statt. Zwi­schen 11:00 und 17:30 Uhr ist die gan­ze Land­kreis­be­völ­ke­rung ein­ge­la­den, sich mit den The­men Ener­gie und Umwelt, Nach­hal­tig­keit und Chan­cen zu beschäftigen.

„Ich den­ke es geht dar­um, zu zei­gen, dass der Umwelt­ge­dan­ke im eige­nen Leben eine Rol­le spielt und dass jeder Ein­zel­ne etwas bei­tra­gen kann, um Ener­gie­ko­sten zu sen­ken und den Kin­dern und Kin­des­kin­dern eine gesun­de Erde zu hin­ter­las­sen“, fasst Land­rat Dr. Her­mann Ulm die Ver­an­stal­tung zusammen.

„Mir ist es wirk­lich wich­tig, die­ses The­ma in die Flä­che zu brin­gen. Das ist auch der Grund, wes­halb wir uns mit gro­ßer Freu­de an die­sem bun­ten Kon­zept des Lan­des­amts für Umwelt (LfU) betei­li­gen.“ Das „Syn­er­gie – Ener­gie­spar­fe­sti­val“ basiert auf der Über­le­gung des LfU, dass Umwelt­the­men nicht drö­ge und schwer sein sol­len. Die Umwelt­the­men sind ver­bun­den mit Wis­sen, eige­ner Erfah­rung und Aus­pro­bie­ren – das macht die hel­le Sei­te der The­men sicht­bar. „Ener­gie ein­zu­spa­ren klingt erst­mal nach Ver­zicht“, sagt Bian­ca Lutz, die das Festi­val in Eber­mann­stadt vor­be­rei­tet. „Doch das ist eine fal­sche Vor­stel­lung. Es kommt dar­auf an, was man unter­stüt­zend tun kann. Und genau das, wol­len wir in Eber­mann­stadt zeigen.“

Die Vor­be­rei­tung kann sich sehen las­sen: Ein inter­es­san­tes Büh­nen­pro­gramm, Mit­mach-Ange­bo­te an Info­stän­den, gutes und gesun­des Essen und Trin­ken und vie­le Work­shops für Kin­der und gan­ze Fami­li­en machen den Tag attrak­tiv für einen Aus­flug. Der ADFC hat bereits eine geführ­te Rad­tour von Forch­heim nach Eber­mann­stadt orga­ni­siert, aber natür­lich sind alle Rad­fah­rer auf dem Festi­val will­kom­men (www​.adfc​-forch​heim​.de). Für sie gibt es eini­ges zu ent­decken und aus­zu­pro­bie­ren. Aber auch Gar­ten­lieb­ha­ber fin­den Über­ra­schun­gen und Bast­ler sowie Tüft­ler kom­men auf ihre Kosten. 20 Aus­stel­ler und Exper­ten aus unter­schied­li­chen Fach­rich­tun­gen ste­hen für Fra­gen rund um Nach­hal­tig­keit, alter­na­ti­ve Ener­gien und Mög­lich­kei­ten der Nut­zung zur Verfügung.

Und damit das alles zum Fest wird, gibt´s natür­lich Musik und auch Sprach­witz, wie z.B. bei der nach­hal­ti­gen Slam Poet­ry ab 11:30 und 13:00 Uhr auf der Bühne.

„Wir wol­len, dass ein Bewusst­sein in der Bevöl­ke­rung ent­steht“, sagt Bian­ca Lutz (Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin im Land­kreis Forch­heim), „denn nur mit der posi­ti­ven Erfah­rung las­sen sich Ver­än­de­run­gen ange­hen, die die­se Erde braucht. Für die Besu­che­rin­nen und Besu­cher aber geht es an die­sem Tag vor allem dar­um, zu erle­ben, was alles beim The­ma Umwelt mög­lich ist und war­um es Sinn macht, sich dafür einzusetzen.“

Das genaue Pro­gramm folgt dem­nächst. Sie fin­den es unter fol­gen­dem Link: www​.lra​-fo​.de