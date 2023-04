Lini­en 284, 294, 294S und N28 in Sieg­litz­hof bereits ab Mon­tag, 17. April wie­der auf nor­ma­ler Strecke unterwegs

Die Bau­maß­nah­me der ESTW an der Fern­wär­me­ver­sor­gung in Sieg­litz­hof wird zwei Wochen frü­her als geplant been­det werden.

Des­halb fah­ren die Stadt­bus­se auf den oben genann­ten Lini­en ab Mon­tag, 17. April gegen Mit­tag wie­der über die nor­ma­le Streckenführung.

Der Stadt­ver­kehr kann aus betrieb­li­chen und pla­ne­ri­schen Grün­den die tech­ni­sche Umstel­lung, also den Fahr­plan­wech­sel vor Ort und die Ver­bin­dun­gen in der VGN-App, erst am Sams­tag, 29. April umset­zen. Dar­auf wei­sen die Erlan­ger Stadt­wer­ke hin.