Obst­baum­ver­ede­lung

Am Don­ners­tag, 20. April, fin­det um 19 Uhr in Glas­hüt­ten im Kreis­lehr­gar­ten die Rei­se­r­aus­ga­be mit Ver­ede­lungs­kurs statt. Es wird Rei­ser von ver­schie­de­nen Obst­sor­ten aus der Regi­on geben. Die Grund­kennt­nis­se der Ver­ede­lung wer­den in prak­ti­schen Bei­spie­len gezeigt.

Der Kurs ist kosten­los und rich­tet sich an alle Inter­es­sier­te mit und ohne Erfah­rung in der Obstbaumveredelung.

Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Bit­te brin­gen Sie, falls vor­han­den, ein Ver­ede­lungs­mes­ser mit.

Kreis­lehr­gar­ten Glas­hüt­ten, Schul­weg, 95496 Glashütten