Am 14. April (Frei­tag) spielt die pro­fes­sio­nel­le Red Hot Chi­li Pep­pers Tri­bu­te-Band „Masters Of May­hem“ ihre Show im Kul­tur­haus Neun­ein­halb in Bay­reuth. Als Sup­port tritt die Foo Figh­ters Tri­bu­te-Band „Foo Fight­club“ auf.

2022 haben die Red Hot Chi­li Pep­pers gleich zwei neue Stu­dio­al­ben ver­öf­fent­licht – die­se Wel­le muss eine gute RHCP-Tri­bu­te-Band natür­lich bis zum Get No rei­ten. Die „Masters Of May­hem“ wer­den genau das an die­sem Frei­tag­abend (14. April) machen und brin­gen neben den neu­en Num­mern auch sämt­li­che All-Time-Clas­sics von „By The Way“ über „Cali­for­ni­ca­ti­on“ bis „Give It Away“ ori­gi­nal­ge­treu auf die Bühne.

Ein­lass 20 Uhr, Beginn 20.30 Uhr

Tickets gibt es an der Abend­kas­se (12 Euro) und im Vor­ver­kauf (10 Euro) unter https://​www​.neun​ein​halb​.org/​t​i​c​k​e​t​s​h​op/