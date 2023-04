Am Sonn­tag, den 16.04.2023 steht für die Rhi­nos Seni­ors der zwei­te Test für die Sea­son 2023 an. Zu Gast auf dem Rhi­nos Field am Wei­hers­bach, die Suhl Guns­lin­gers aus Thü­rin­gen. Bei­de Teams kom­men aus der Vor­be­rei­tung und wol­len nun sehen wo sie aktu­ell ste­hen. Kick­off zum Spiel ist um 15:00 Uhr.

Die Suhl Guns­lin­gers haben sich 2017 in Suhl gegrün­det und tre­ten seit­dem in der Ver­bands­li­ga Mit­tel­deutsch­land an. In der ver­gan­ge­nen Sai­son hie­ßen die Geg­ner Fri­berg Phan­toms, Erz­ge­bir­ge Miners, Salz­land Racoons, BLK Under­dogs und Vogt­land Rebels. Die Sai­son­konn­te dabei mit einer 5:1 Bilanz abge­schlos­sen wer­den und der Auf­stieg war in greif­ba­rer Nähe, aller­dings gelang den Salz­land Racoons am Let­zen Spiel­tag ein Sieg und damit der Auf­stieg in die 4. Liga.

So tref­fen die Rhi­nos auf einen erfah­re­nen Geg­ner, der von der Spiel­stär­ke dem eige­nen Niveau ent­spricht. Ein span­nen­des Spiel soll­te daher vor­pro­gram­miert sein. Die Spie­ler und Coa­ches der Nas­hör­ner haben seit dem ver­gan­ge­nen Novem­ber in Gym, Hal­le und auf dem Trai­nings­platz dar­auf hin­ge­ar­bei­tet, den Fans auf dem hei­mi­schen Rhi­nos Field nach lan­ger Pau­se wie­der Ame­ri­can Foot­ball bie­ten zu kön­nen. Im Trai­nings­la­ger in Öster­reich wur­de eben­falls noch­mal an den Details gefeilt, sodass man bestens vor­be­rei­tet in das zwei­te Pre­se­a­son Game startet.

Der Fokus wird bei die­sem Pre­se­a­son Game vor allem dar­auf lie­gen, her­aus­zu­fin­den, an wel­chen Stel­len vor dem ersten Regu­lar Sea­son Game am dar­auf­fol­gen­den Wochen­en­de noch gear­bei­tet wer­den muss. Die Fans der Rhi­nos erwar­tet neben dem Spiel auf dem Feld ein reich­hal­ti­ges Rah­men­pro­gramm rund um den Game­day. In der Off­se­a­son haben sich die Ver­ant­wort­li­chen zusam­men­ge­setzt und ein neu­es Game­day Kon­zept erar­bei­tet, dass die Spiel­ta­ge der Her­zo Rhi­nos zu einem Erleb­nis für die gesam­te Fami­lie machen soll.

Tickets gibt es wie gewohnt an der Tages­kas­se und die Dau­er­kar­ten für die am 23.04.2023 star­ten­de Sai­son kön­nen eben­falls noch erwor­ben wer­den. Die Her­zo Rhi­nos Seni­ors hof­fen auf die zahl­rei­che Unter­stüt­zung ihrer Fans und dar­auf den Sonn­tag bei einem span­nen­den Spiel gemein­sam mit ihnen auf dem Rhi­nos Field zu verbringen.