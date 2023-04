41 Spiel­plät­ze, 8 Schul­spiel­plät­ze, 12 Bolz­plät­ze und 3 Soc­cer Courts gibt es in der Stadt Kulm­bach. Für Kin­der und Fami­li­en gera­de an son­ni­gen Tagen ein belieb­ter Treff­punkt, zugleich aber auch ein immenser Arbeits­auf­wand für den städ­ti­schen Bauhof.

Jahr für Jahr brin­gen die Mit­ar­bei­ter des Bau­ho­fes in den Früh­jahrs­mo­na­ten alle städ­ti­schen Spiel­plät­ze auf Vor­der­mann: Spiel­sand wird auf­ge­füllt, die Fall­be­rei­che wer­den mit neu­en Hack­schnit­zeln ver­se­hen, die Grün­flä­chen wer­den gerei­nigt und ggf. auch neu ange­pflanzt, die Zäu­ne wer­den instand gesetzt und man­cher­orts müs­sen auch die Spu­ren von Van­da­lis­mus ent­fernt werden.

Bei einem Orts­ter­min am Burg­spiel­platz auf dem ehe­ma­li­gen Kauf­platz­ge­län­de war neben Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann, Ver­wal­tungs­rä­tin der Spiel­plät­ze Inge Aures, MdL und Fami­li­en­bei­rats­vor­sit­zen­den Tho­mas Nagel auch der Chef des Kulm­ba­cher Bau­ho­fes, Micha­el Bar­nickel anwe­send. Er berich­te­te von den in die­sem Jahr bereits vor­ge­nom­me­nen grö­ße­ren Ver­än­de­run­gen: „Am Spiel­platz in der Bay­ern­lei­te haben wir kürz­lich den Sand­ka­sten erneu­ert und eine neue Spiel­hüt­te und eine neue Wip­pe auf­ge­stellt. Auch der Spiel­platz in Neu­sei­den­hof hat eine neue Dop­pel­schau­kel und einen neu­en Zaun erhal­ten“, berich­tet Micha­el Bar­nickel. „Wir ver­su­chen noch vor dem eigent­li­chen Start der Spiel­platz­sai­son alle Anla­gen aus dem Win­ter­schlaf zu wecken und alles so her­zu­rich­ten, dass Kin­der ger­ne und ohne Gefahr dort spie­len und toben können.“

Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann dank­te dem Team des städ­ti­schen Bau­ho­fes für sei­ne umfas­sen­de Arbeit. „Unser Bau­hof ist immer zur Stel­le, wenn wir ihn brau­chen. Es wird viel Wert dar­auf­ge­legt, dass die Spiel­plät­ze instand gehal­ten wer­den und zum Ver­wei­len ein­la­den, das ist aber natür­lich mit jeder Men­ge Arbeit ver­bun­den. Daher mein gro­ßer Dank an alle Beschäf­tig­ten im Bau­hof, die Jahr für Jahr alle Vor­keh­run­gen tref­fen, um die Spiel­plät­ze für unse­re Kin­der und ihre Eltern zu einem Wohl­fühlort zu machen.“

Die Stadt inve­stiert viel Geld in den Unter­halt und die Erneue­rung der Spiel­an­la­gen: „Fast 350.000€ ste­hen im städ­ti­schen Haus­halt für unse­re Spiel­plät­ze bereit. Das ist viel Geld, das aber sinn­voll inve­stiert ist“, erklärt der Oberbürgermeister.

„Natür­lich ist es aber noch schö­ner, wenn sich Ehren­amt­li­che und Pri­vat­per­so­nen fin­den, die eben­falls mit anpacken und unse­re Spiel­plät­ze noch lie­bens­wer­ter machen“, fährt Leh­mann fort. Seit die­ser Woche befin­den sich auf dem gro­ßen Burg­spiel­platz am Kauf­platz­ge­län­de näm­lich Son­nen­se­gel, die die Kin­der und deren Eltern beim Spiel vor der Son­ne schüt­zen sol­len. „Die­se Bit­te wur­de oft an mich her­an­ge­tra­gen. Erfreu­li­cher Wei­se haben sich die Initia­ti­ve Lie­bens­wer­tes Kulm­bach und der Lions Club KBay­reuth-Kulm­bach bereit­erklärt, die­se Segel zu finan­zie­ren. Das ist geleb­tes bür­ger­li­ches Enga­ge­ment und kommt unse­ren Fami­li­en zu Gute – auch dafür möch­te ich mich herz­lich bedan­ken!“. Zu den neu­en Son­nen­se­geln gesel­len sich seit weni­gen Wochen nun auch neue Tisch-Bank-Kom­bi­na­tio­nen im Bereich des Urban Gar­denings und alle Weg­plat­ten wur­den ent­fernt und durch eine was­ser­ge­bun­de­ne Schicht ersetzt, auf der man jetzt ohne Stol­per­fal­le über das Gelän­de lau­fen kann.

Stadt­rat Tho­mas Nagel berich­te­te im Rah­men des Orts­ter­mins aus dem Fami­li­en­bei­rat und schlug auf Initia­ti­ve von Stadt­rä­tin und Fami­li­en­bei­rats­mit­glied Dr. The­re­sa Weith vor, Spiel­platz­pa­ten­schaf­ten in Kulm­bach wie­der auf­le­ben zu las­sen. „Jeder Spiel­platz könn­te einen Paten bekom­men, der qua­si als Ansprech­part­ner fun­giert. Es hät­te immer jemand ein Auge auf den Spiel­platz und könn­te bei Bedarf mit der Stadt oder dem Bau­hof Kon­takt auf­neh­men oder Anre­gun­gen der Spiel­platz­be­su­cher wei­ter­ge­ben“, führ­te Tho­mas Nagel die Idee aus.

Inge Aures, MdL, die Kulm­ba­cher Ver­wal­tungs­rä­tin für Kin­der­spiel­plät­ze kennt das Pro­jekt noch aus ihrer Zeit als Ober­bür­ger­mei­ste­rin: „Die Ein­füh­rung der Paten­schaf­ten wur­de damals sehr gut ange­nom­men. Die Spiel­platz­pa­ten waren ein Bin­de­glied zwi­schen den Fami­li­en und der Stadt. Die Men­schen wuss­ten, an wen sie sich mit ihren Anlie­gen wen­den kön­nen und ich bin mir sicher, dass das auch heu­te wie­der sehr gut funk­tio­nie­ren kann. Ins­be­son­de­re die Spiel­plät­ze in den Orts­tei­len und Wohn­ge­bie­ten, also dort, wo unser Bau­hof nicht täg­lich vor­bei­kommt, kön­nen davon auf alle Fäl­le profitieren.“

Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann dank­te abschlie­ßend den Mit­glie­dern des Fami­li­en­bei­ra­tes sowie Inge Aures für ihre Initia­ti­ve und ver­si­cher­te, den Vor­schlag der Spiel­platz­pa­ten­schaf­ten aufzugreifen.