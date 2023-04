In Koope­ra­ti­on mit dem Stadt­gar­ten­amt bie­tet die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth regel­mä­ßig Spa­zier­gän­ge durch den Tier­park Röh­ren­see an. Kin­der und Fami­li­en sind dabei herz­lich will­kom­men. Die näch­ste Füh­rung unter dem Mot­to „Won­ne­mo­nat Mai“ fin­det am Mon­tag, 1. Mai, von 10 bis 11.30 Uhr, statt. Der Tier­park Röh­ren­see schmückt sich nun wie­der mit einer wah­ren Blü­ten­pracht und das fri­sche Grün der Bäu­me sprießt. Auf dem Rund­gang ler­nen die Teil­neh­men­den bota­ni­sche Blick- und Insek­ten­ma­gne­ten ken­nen. Aber auch bei den Tie­ren tut sich eini­ges. Wel­che Akti­vi­tä­ten ent­fal­ten die ver­schie­de­nen Tier­ar­ten? Gibt es viel­leicht schon Jung­tie­re? Wie unter­stüt­zen die Tier­pfle­ger die natür­li­chen Ansprü­che der Arten? Eine Teil­nah­me an der Füh­rung kostet 6,60 Euro pro Per­son. Kin­der bis 16 Jah­ren in Beglei­tung Erwach­se­ner sind kosten­los. Ver­bind­li­che Anmel­dun­gen bei der Volks­hoch­schu­le sind bis Mon­tag, 24. April, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de möglich.