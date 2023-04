Vor­trags­rei­he Gesell­schaft – Poli­tik – Religion

Der Kul­tur- und För­der­ver­ein e.V. Leu­ten­bach bringt im bereits zwei­ten Jahr die Vor­trags­rei­he Gesell­schaft – Poli­tik – Reli­gi­on an den Start. Nach der erfolg­rei­chen Pre­miè­re in 2022 folgt nun für das erste Halb­jahr 2023 eine wie­der nen­nens­wer­te Aus­wahl an Refe­ren­ten, die mit span­nen­den The­men inter­es­san­te Aben­de im Pfarr­heim St. Jako­bus garantieren.

Kedar Kol­har­kar: Der Hin­du­is­mus – Ein Kos­mos reli­giö­ser Tra­di­tio­nen und gesell­schaft­li­cher Phänomene

Der Hin­du­is­mus ist nach dem Chri­sten­tum und dem Islam die dritt­größ­te Reli­gi­ons­grup­pe der Erde und ein viel­ge­stal­ti­ger Reli­gi­ons­kom­plex mit einer Viel­zahl an Göt­tin­nen und Göttern.

Der Refe­rent führt die Zuhö­rer in die­se kom­ple­xe Welt der Reli­gi­on ein, bringt die Leh­re und Inhal­te näher und gibt anschlie­ßend einen Ein­blick, wie der Glau­be im All­tag gelebt wird und sich auf das Leben auswirkt.

Auch wenn der Hin­du­is­mus die vor­herr­schen­de unter einer Viel­zahl von Reli­gio­nen in Indi­en ist, so ist er nicht die ein­zi­ge wich­ti­ge im indi­schen All­tag. Fast immer und fast über­all leben Men­schen ver­schie­de­nen Glau­bens fried­lich zusam­men. Die­se geleb­te Tole­ranz zu ken­nen, ist zum Ver­ständ­nis der Men­schen und des Lan­des wichtig.

Span­nend auch die Fra­ge, ob es zwi­schen dem Chri­sten­tum und dem Hin­du­is­mus Schnitt­stel­len gibt?

27.04.2023

19:00 h – 21:00 h

Pfarr­heim St. Jako­bus, Am Pfarr­gar­ten 6 91359 Leutenbach

Anmel­dun­gen für die Vor­trä­ge sind nicht erfor­der­lich und der Ein­tritt ist jeweils frei.

Bei Fra­gen kann man sich ger­ne an Mat­thi­as Ch. Reu­bel unter 0151 / 25231098 wenden.