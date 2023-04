„Wirt sucht Bau­er & Regio­Ver­pfle­gung live“

Was bie­ten die hei­mi­schen Pro­du­zen­ten und wonach suchen Gast­wir­te und die Gemein­schafts­ver­pfle­gung? Die­se Fra­gen ste­hen im Zen­trum des drit­ten baye­ri­schen Gastro­Re­gio­Ta­ges am 9. Mai 2023 in Arn­schwang. Die Ver­an­stal­tung wird vom Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung aus­ge­rich­tet und ermög­licht getreu dem Mot­to „Wirt-sucht-Bau­er & Regio­Ver­pfle­gung live – Gemein­sam für hei­mi­sche Gemein­schafts­ver­pfle­gung, Gastro­no­mie und Land­wirt­schaft“, das Knüp­fen erster Geschäfts­kon­tak­te für alle Teil­neh­men­den. Zudem wer­den wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen bereit­ge­stellt um eine bes­se­re regio­na­le Zusam­men­ar­beit sicherzustellen.

Regio­na­le Pro­duk­te ver­wen­den und zu unver­wech­sel­ba­ren Gerich­ten ver­ar­bei­ten. Die­ser Ansatz fin­det nicht nur in der eige­nen Küche Anwen­dung. Die Gastro­no­mie sowie die Gemein­schafts­ga­stro­no­mie ent­decken seit Jah­ren die vie­len Vor­tei­le regio­na­ler und sai­so­na­ler Spei­se­pla­nung. Die Beschaf­fung der regio­na­len Lebens­mit­tel sowie fri­scher Pro­duk­te stellt sich dabei oft als schwie­rig her­aus. Vor allem die Gemein­schafts­ver­pfle­gung hat hier mit grö­ße­ren Men­gen oder unter­schied­li­chen Ver­ar­bei­tungs­gra­den zusätz­li­che Lei­stungs­an­for­de­run­gen, die erfüllt wer­den müssen.

Mit der Ver­an­stal­tung Gastro­Re­gio­Tag möch­te das Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung auch außer­halb der Online-Platt­for­men „Wirt sucht Bau­er“ und „Regio­Ver­pfle­gung“ einen Raum zur Ver­net­zung schaf­fen. Mit unter­schied­li­chen Vor­trä­gen und Work­shops soll die­ser Tag eine spe­zi­fisch für die Regi­on zuge­schnit­te­ne Ver­net­zungs­ver­an­stal­tung sein. So kön­nen noch vor Ort neue Geschäfts­be­zie­hun­gen entstehen.

Der drit­te baye­ri­sche Gastro­Re­gio­Tag fin­det am 9. Mai 2023 im Natur- & Wohl­fühl­ho­tel Brun­ner Hof in Arn­schwang, Land­kreis Cham, statt. Die Teil­neh­men­den erwar­ten auf­schluss­rei­che Ein­blicke aus der Pra­xis unter ande­rem von Hei­ke Zel­ler (aHEU – Regio­na­le Ver­mark­tungs­stra­te­gien), Jür­gen Roß­kopf (Die Hof­lä­den Gusten­fel­den), Andre­as Brun­ner (Natur- & Wohl­fühl­ho­tel Brun­ner Hof, 1. Vor­sit­zen­der Land­Ge­nuss Bay­er­wald) und Chri­sto­pher Spall (Spall.macht.Marke). Den Kern der Ver­an­stal­tung bil­det das „Genuss-Speed-Mee­ting“, bei dem die Anwe­sen­den direkt vor Ort Geschäfts­kon­tak­te knüp­fen können.

Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen und die Mög­lich­keit zur Anmel­dung erhal­ten Inter­es­sier­te auf https://​kern​.bay​ern​.de/​g​a​s​t​r​o​r​e​g​i​o​t​a​g​2​023

Die Platt­form Wirt sucht Bauer

Mit der Online-Gastro­platt­form „Wirt sucht Bau­er“ kann sich seit Anfang 2015 die bay­ri­sche Gastro­no­mie mit hei­mi­schen Erzeu­gern und Ver­ar­bei­tern auf ein­fa­chem Wege ver­net­zen. Die regi­strier­ten Nut­zer haben die Mög­lich­keit mit einem aus­führ­li­chen Betriebs­pro­fil Ihre Ange­bo­te sowie Bedar­fe anzu­ge­ben. Aktu­ell befin­den sich über 1.500 Betrie­be aus Land­wirt­schaft, Ernäh­rungs­hand­werk, Wein- und Gar­ten­bau, Fische­rei, Jagd sowie Gastro­no­mie und Hotel­le­rie im Wirt-sucht-Bauer-Netzwerk.

Die Platt­form RegioVerpflegung

Die 2020 ent­stan­de­ne Online-Platt­form hat zum Ziel die Ver­net­zung zwi­schen den regio­na­len Erzeu­gern, Ver­ar­bei­tern und Händ­lern sowie den Ein­rich­tun­gen der Gemein­schafts­ver­pfle­gung zu ver­bes­sern. Die Nut­zer sol­len über die Betriebs­pro­fi­le schnell und ein­fach Infor­ma­tio­nen über poten­zi­el­le Geschäfts­part­ner erhal­ten, um Kon­takt zu die­sen auf­neh­men zu kön­nen. Dar­aus sol­len sich neue, attrak­ti­ve Geschäfts­be­zie­hun­gen zwi­schen Erzeu­gern, Ver­ar­bei­tern, Händ­lern von regio­na­len und bio­re­gio­na­len Lebens­mit­teln und den Ein­rich­tun­gen der Gemein­schafts­ver­pfle­gung in Bay­ern ergeben.