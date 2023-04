Bian­ca Heger, die Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit am Arbeits­markt (BCA) der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg bie­tet am Mitt­woch, 26. April von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr ein kosten­lo­ses Semi­nar zum The­ma „Ich grün­de – Opti­on Selb­stän­dig­keit“ an.

Bian­ca Heger: „Ist der Weg in die Selb­stän­dig­keit eine Opti­on für mich? Die­se Fra­ge stellt sich manch einer bei der Über­le­gung, wie die wei­te­re beruf­li­che Zukunft aus­se­hen könn­te. Doch passt die­ser Schritt zu mir und mei­nen Rah­men­be­din­gun­gen, ist die Idee trag­fä­hig, wor­auf muss ich ach­ten und wo erhal­te ich Hilfe?

Busi­ness­coach Kat­rin Schmitt gibt an dem Abend wich­ti­ge Impul­se und Infor­ma­tio­nen zu „Grün­der­eig­nung“, Über­prü­fung der Grün­dungs­idee und deren Ver­mark­tung, recht­li­che Rah­men­be­din­gun­gen und Mög­lich­kei­ten der Förderung.“

Anmel­dun­gen bit­te an Bamberg-​Coburg.​BCA@​arbeitsagentur.​de . Sie erhal­ten anschlie­ßend eine Bestä­ti­gung und Ein­la­dung mit dem Link zur Veranstaltung.

Die BCA Bian­ca Heger beant­wor­tet ger­ne auch tele­fo­nisch Fra­gen vor­ab unter 09561/93 309.