Kli­nik­freun­de dür­fen in Eber­mann­stadt die Fit­ness­ge­rä­te und Well­ness­be­rei­che benut­zen. Im Gegen­zug finan­ziert die För­der­ge­sell­schaft regel­mä­ßig medi­zi­ni­sche Gerä­te für die Kli­nik. Am Sams­tag fin­det die fei­er­li­che Wie­der­eröff­nung des wohl außer­ge­wöhn­lich­sten Fit­ness­stu­di­os in der Frän­ki­schen Schweiz statt.

Gewich­te heben, Fit­ness machen, Well­ness genie­ßen: Die Mit­glie­der der För­der­ge­sell­schaft Kli­nik Frän­ki­sche Schweiz in Eber­mann­stadt stram­peln und schwit­zen nicht nur für die eige­ne Kon­di­ti­on und Gesund­heit – auch die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung in der Frän­ki­schen Schweiz pro­fi­tiert durch das Enga­ge­ment des sport­li­chen För­der­ge­sell­schaft enorm.

„Als Mit­glie­der kön­nen wir die vie­len Fit­ness­ge­rä­te des Kli­ni­kums nach Fei­er­abend und am Wochen­en­de nut­zen. Die­se Kom­bi­na­ti­on ist wirk­lich für alle ide­al“, freut sich Robert Glenk und spricht von einer „Win-win-Situa­ti­on“ für alle Betei­lig­ten. „Das sind alles Pro­fi­ge­rä­te“, sagt Glenk stolz und öff­net die Tür zu einem statt­li­chen Pool mit Pan­ora­ma­fen­ster. „Wir kön­nen sogar das beheiz­te Hal­len­bad benut­zen“, freut sich der Vor­sit­zen­de der ehren­wer­ten För­der­ge­sell­schaft, die vor 25 Jah­ren von zahl­rei­chen Per­sön­lich­kei­ten aus der Regi­on rund um den ehe­ma­li­gen Forch­hei­mer Land­rat Otto Ammon aus der Tau­fe geho­ben wor­den ist.

Neben der sport­li­chen Fit­ness und der kör­per­li­chen Gesund­heit sei Haupt­zweck und Her­zens­an­ge­le­gen­heit der För­der­ge­sell­schaft, das Kli­ni­kum in Eber­mann­stadt zum Wohl der Pati­en­ten zu unter­stüt­zen. „In die­sem Jahr wol­len wir dem Kli­ni­kum am Stand­ort Eber­mann­stadt ein mobi­les Ultra­schall­ge­rät im Wert von rund 40.000 Euro spen­den“, kün­digt Glenk an. In enger Abspra­che mit Ärz­ten und Kli­nik­lei­tung sei­en seit der Grün­dung schon zahl­rei­che Ein­rich­tungs- und Aus­rü­stungs­ge­gen­stän­de finan­ziert wor­den, die aus den regu­lä­ren Haus­halts­mit­teln des Kran­ken­hau­ses nicht ohne Wei­te­res zu bezah­len gewe­sen wären.

Dr. Hubert Gräf, Lei­ten­der Ober­arzt der Ger­ia­trie, ist voll des Lobes für die sport­li­chen För­de­rer. „Dank unse­rer gro­ßen Abtei­lung für ger­ia­tri­sche Reha­bi­li­ta­ti­on haben wir im Kli­ni­kum in Eber­mann­stadt über­haupt die­se tol­len Räu­me und vie­len sport­li­chen Mög­lich­kei­ten“, erklärt Gräf und freut sich, dass Bewe­gungs­bad, Fit­ness­stu­dio und Well­ness­räu­me nicht nur von den Pati­en­ten, son­dern auch von den För­der­mit­glie­dern genutzt wer­den kön­nen. Selbst­ver­ständ­lich wür­den auch die regel­mä­ßi­gen Spen­den der Gesell­schaft sehr gut ankom­men. „Unser Vor­gän­ger­ge­rät ist kaputt gegan­gen – das neue Ultra­schall­ge­rät ist daher ohne wenn und aber eine abso­lu­te Unter­stüt­zung für unse­re medi­zi­ni­sche Arbeit“, freut sich Dr. Hubert Gräf, Lei­ten­der Ober­arzt der Ger­ia­trie in Ebermannstadt.

Über 500 Mit­glie­der hat die För­der­ge­sell­schaft Kli­nik Frän­ki­sche Schweiz aktu­ell. Die gro­ße Mehr­heit der Mit­glie­der berappt offen­sicht­lich ger­ne einen klei­nen Extra-Obo­lus, um in dem etwas ande­ren Fit­ness­stu­dio trai­nie­ren zu kön­nen. „Sport und Fit­ness ist das Zug­pferd unse­rer För­der­ge­sell­schaft“, sagt Robert Glenk und schwärmt von den wohl­tu­en­den Hydro­jets, ent­span­nen­den Vibra­ti­ons­plat­ten und elek­tro­ni­schen Mas­sa­ge­bän­ken. „Von den Bei­trä­gen wer­den nicht nur gro­ße Spen­den für das Kli­ni­kum finan­ziert, son­dern auch unse­re sechs Mit­ar­bei­te­rin­nen bezahlt, die den Fit­ness-Betrieb am lau­fen hal­ten“, freut sich Glenk und berich­tet, dass die sport­li­chen Kli­nik-För­de­rer in Eber­mann­stadt selbst nach 25 Jah­ren immer noch ein „abso­lu­ter Geheim­tipp“ sei­en. Nach dem Aus­bruch der Coro­na-Pan­de­mie hät­ten die sport­li­chen Akti­vi­tä­ten wie über­all aller­dings lei­der von heu­te auf mor­gen abrupt gestoppt wer­den müssen.

Jetzt soll es am kom­men­den Sams­tag end­lich wie­der los­ge­hen mit dem genau­so schweiß­trei­ben­den wie wohl­tä­ti­gen Trai­nings­be­trieb. „Wir sind alle vol­ler Vor­freu­de, dass wir wie­der spor­teln dür­fen“, sagt Robert Glenk und die sport­li­chen Mit­strei­te­rin­nen Dori­na, Karin und Susi nicken im Chor und strah­len um die Wet­te. Los geht der fei­er­li­che Re-Start schon am Sams­tag­mor­gen ab 8 Uhr. „In der ersten Zeit haben wir ‚nur‚ don­ners­tags, frei­tags und sams­tags und sonn­tags geöff­net – aber zum Schwit­zen dürf­te das schon rei­chen“, freut sich Glenk und tritt wie zum Beweis noch etwas kräf­ti­ger in die Peda­le sei­nes Trimmrades.

Vie­le wei­te­re Infor­ma­tio­nen über die Zie­le der För­der­ge­sell­schaft und die gefrag­te Sport- und Fit­ness­ab­tei­lung der Kli­nik­freun­de in Eber­mann­stadt gibt es selbst­ver­ständ­lich auch im Inter­net: http://​www​.kli​nik​-fraen​ki​sche​-schweiz​.de/​h​e​r​z​/​f​o​e​r​d​e​r​g​e​s​e​l​l​s​c​h​aft