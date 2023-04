IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth: Füh­rungs­rie­ge wie­der komplett

Mit sofor­ti­ger Wir­kung hat das Prä­si­di­um der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth auf Vor­schlag des Per­so­nal­aus­schus­ses und im Ein­ver­neh­men mit Haupt­ge­schäfts­füh­rer Wolf­ram Brehm Tobi­as Hoff­mann zum stell­ver­tre­ten­den Haupt­ge­schäfts­füh­rer beru­fen. Damit ist die IHK-Füh­rungs­rie­ge wie­der kom­plett. Hoff­mann tritt die Nach­fol­ge von Wolf­ram Brehm an, der am 27. März zum neu­en IHK-Haupt­ge­schäfts­füh­rer bestellt wurde.

Hoff­mann absol­vier­te 2002 sein Abitur in Nai­la. Nach sei­nem Wehr­dienst in Hei­den­heim stu­dier­te er ab 2003 an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth Rechts­wis­sen­schaf­ten mit wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­cher Zusatz­aus­bil­dung. Nach sei­nem Refe­ren­da­ri­at wur­de er 2012 als Voll­ju­rist der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth Lei­ter des Refe­rats Steu­ern, Finan­zen, Han­dels­re­gi­ster. 2018 wur­de er stell­ver­tre­ten­der Lei­ter des Bereichs Recht und Steu­ern, 2019 Lei­ter des Bereichs Betriebs­wirt­schaft. Die­ses Amt behält Hoff­mann auch nach sei­ner Beru­fung, er bleibt außer­dem Beauf­trag­ter für die Wirt­schafts­füh­rung der IHK.

Der 40-jäh­ri­ge Hoff­mann ist ver­hei­ra­tet und Vater von zwei Kin­dern. In sei­ner Frei­zeit joggt er, schwimmt und ver­reist gerne.