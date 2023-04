Das Muse­um wird zwar noch reno­viert, aber den­noch möch­ten wir mit unse­rer neu­en Ver­an­stal­tungs­rei­he „Wasst des nuch? – Sehen, Erin­nern, Erzäh­len“ fort­fah­ren. Dabei geht es um Sie. Zu wech­seln­den The­men möch­ten wir Sie ein­la­den, mit uns ins Gespräch zu kom­men und ihre Geschich­ten zu erzählen.

Auf­er­ste­hung oder bun­te Oster­ei­er? Was gibt es bei Ihnen für Oster­bräu­che? Erin­nern Sie sich noch an Oster­fei­er­lich­kei­ten mit Ihren Groß­el­tern und Ver­wand­ten? Gab es Paten­bün­del, Scho­ko­ei­er oder Zucker­werk? Wel­che Erwar­tun­gen haben wir heu­te an den höch­sten christ­li­chen Feiertag?

Wasst des nuch? – Sehen, Erin­nern, Erzählen

The­ma: Ostern

Frei­tag 14.4.2023, 18:00 Uhr

Treff­punkt: Histo­ri­sches Muse­um, Kirch­platz 4, Bayreuth

Kosten: 1 € pro Pers.

Dau­er: ca. 60 Min.

Um Anmel­dung wird gebe­ten unter 0921/ 7640113 oder museumspaedagogik@​stadt.​bayreuth.​de

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.histo​ri​sches​-muse​um​.bay​reuth​.de