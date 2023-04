Neue Hüpf­burg für strah­len­de Kinderaugen

„Wir freu­en uns sehr, heu­te erst­ma­lig unse­re neue Feu­er­wehr­hüpf­burg prä­sen­tie­ren zu kön­nen“, so Vor­sit­zen­der Josua Flierl. Zum ersten offi­zi­el­len Ein­satz wird die­se am dies­jäh­ri­gen Flo­ri­ans­tag – am 7. Mai – kommen.

„Mit den Maßen von 5m x 6m ist die­se uni­ver­sell ein­setz­bar und wird nicht nur am Flo­ri­ans­tag, son­dern auch bei vie­len ande­ren Ver­an­stal­tun­gen für leuch­ten­de Kin­der­au­gen sor­gen“, so ist sich stellv. Vor­sit­zen­der Peter Pin­zel sicher.

Holz­bau Blüm­lein konn­te als Spon­sor gewon­nen werden

„Wir sind Phil­ipp und Brit­ta Blüm­lein von der Forch­hei­mer Fir­ma Holz­bau Blüm­lein sehr dank­bar, dass sie die Anschaf­fung finan­zi­ell unter­stützt haben“, so Josua Flierl wei­ter. Und Geschäfts­füh­rer Phil­ipp Blüm­lein ergänzt: „Sehr ger­ne kom­men wir unse­rer Ver­ant­wor­tung als mit­tel­stän­di­scher Betrieb nach und wol­len auch hier unse­ren Bei­trag lei­sten. Denn ohne ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment – gera­de im Blau­licht­be­reich – wür­de unse­re Gesell­schaft nicht funktionieren.“

Inklu­si­ve Zube­hör wur­den rund 5.000 Euro aus Ver­eins­mit­teln inve­stiert, mit­tel­fri­stig ist auch ange­dacht, die Hüpf­burg zu ver­lei­hen, so Josua Flierl abschließend.