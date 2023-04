Am Don­ners­tag, 13. April, 20:00 Uhr, zeigt das ETA Hoff­mann Thea­ter wie­der Sam Max‘ „Zaun“ auf der Studiobühne

Im Mit­tel­punkt der Deutsch­spra­chi­gen Erst­auf­füh­rung (Regie: Wil­ke Weer­mann) steht Avery. Avery wächst bei Mut­ter und Vater auf einer abge­schie­de­nen Farm auf. Durch die Lat­ten des Zauns kann sie die Außen­welt nur erah­nen, ver­las­sen darf sie die Farm nicht. Jeden Mor­gen gibt es ein Ei und ein Gebet. Dank­bar soll Avery sein für das, was ihr Leben ist. Sie kennt nie­man­den in ihrem Alter, ihren Wort­schatz erwei­tert sie durch ein Wör­ter­buch, das ihr Onkel ihr schenk­te. Nur er darf die Farm ver­las­sen, um mit sei­nem Truck Besor­gun­gen zu machen. Als Avery Kon­takt mit einem Lie­fer­jun­gen auf­nimmt, ergibt sich die Mög­lich­keit, aus der ritu­el­len und ideo­lo­gi­schen Enge zu flie­hen. Doch so ein­fach ist das „trau­te Heim“ nicht zu verlassen…

Kar­ten gibt es an der Thea­ter­kas­se und auf www​.thea​ter​.bam​berg​.de. Wei­te­re Vor­stel­lun­gen sind am 18., 20. und 22. April.