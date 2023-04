End­lich ist es so weit, die letz­ten Atom­kraft­wer­ke in Deutsch­land wer­den am kom­men­den Sams­tag abge­schal­tet. Dafür haben der Bund Natur­schutz, Bünd­nis 90/​Die Grü­nen, die ÖDP, die Lin­ken und wei­te­re Orga­ni­sa­tio­nen und Pri­vat­per­so­nen lan­ge gekämpft. Anläss­lich die­ses freu­di­gen Ereig­nis­ses gibt es am Sams­tag, 15.04.2023 ab 10.00 Uhr, in Kulm­bach, Lang­gas­se – Ecke Markt­platz einen Info­stand. Alle inter­es­sier­ten Bür­ger sind herz­lich ein­ge­la­den. Es gibt eine klei­ne Auf­merk­sam­keit, infor­ma­ti­ve Gesprä­che und einen Rück­blick auf unse­re Aktio­nen in Kulm­bach sowie zu den zahl­rei­chen Anti­atom­kraft – Demon­stra­tio­nen in Bay­ern. Außer­dem bie­ten wir Infor­ma­tio­nen zur der­zei­ti­gen und künf­ti­gen Ener­gie­ver­sor­gung und zu Mög­lich­kei­ten, wie jeder einen Teil zur Ener­gie­wen­de bei­tra­gen kann.