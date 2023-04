Am Sams­tag, 22. April laden das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk und der Ver­ein Mark­gra­fen­kir­chen e.V. im Rah­men der Eröff­nungs­wo­chen zum Welt­kul­tur­er­be­zen­trum zu einer beson­de­ren Stun­de ein: Um 20 Uhr öff­nen sich die Pfor­ten der Stifts­kir­che Bay­reuth, einem Klein­od des Bay­reu­ther Roko­ko. Die Besu­cher erle­ben zusam­men mit Reli­gi­ons­päd­ago­gin Jut­ta Geyr­hal­ter und Dekan i.R. Hans Peetz in einer Stun­de den Raum mit kir­chen­päd­ago­gi­schen Ele­men­ten und mit allen Sin­nen. So kön­nen die Schön­heit der Kir­che und ihrer Bot­schaft im abend­li­chen Halb­dun­kel ganz neu ent­deckt werden.

Eine Anmel­dung ist bis 20. April erfor­der­lich. Der Ein­tritt ist frei. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen rund um das Welt­kul­tur­er­be­zen­trum unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.