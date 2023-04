Die Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge im Cari­tas­ver­band Bay­reuth und die Anlauf­stel­le Pfle­ge des Senio­ren­am­tes der Stadt Bay­reuth laden herz­lich zum Mit­ma­chen beim Chor­pro­jekt „Klang­voll dabei“ für Men­schen mit Demenz und ihre Ange­hö­ri­gen ein. Unter Anlei­tung von Chor­lei­te­rin Tama­ra Bosch wer­den bekann­te Früh­lings- und Volks­lie­der gesun­gen. Die Teil­nah­me ist kosten­los. Der Chor trifft sich ab 19. April ins­ge­samt zehn Mal immer mitt­wochs von 15 bis 16.30 Uhr (außer in den Feri­en) in der Städ­ti­schen Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te, Am Sen­del­bach 1–3 in Bay­reuth.

Gemein­sa­mes Sin­gen in einem bestehen­den Chor macht Freu­de und Spaß, baut Brücken und ermög­licht einen guten Zugang zu Men­schen mit Demenz. Sin­gen in Gemein­schaft ver­bes­sert das emo­tio­na­le Wohl­be­fin­den und die Stim­mung beim Demenz­kran­ken als auch bei sei­nen Ange­hö­ri­gen. Beim Gesang tritt der All­tags­stress in den Hin­ter­grund. Sin­gen im Chor schafft ein gemein­sa­mes und wohl­tu­en­des Erleb­nis und ermög­licht zudem Kon­takt zu einem gleich bezie­hungs­wei­se ähn­lich betrof­fe­nen Personenkreis.

Eine Anmel­dung zum Chor „Klang­voll dabei“ nimmt die Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge Bay­reuth, Ursu­la Epp, E‑Mail: epp@​caritas-​bayreuth.​de, Tele­fon 0152 26499200, ent­ge­gen.