Kom­mu­na­les Denk­mal­kon­zept im Bereich Opern­stra­ße ist eben­falls The­ma der Sit­zung am 18. April

Der Bau­aus­schuss des Stadt­rats befasst sich in sei­ner Sit­zung am Diens­tag, 18. April, ab 16 Uhr, unter ande­rem mit der Fort­füh­rung des Bebau­ungs­plan­ver­fah­rens „Woh­nen und Arbei­ten in Moritz­hö­fen“. Mit ihm sol­len die pla­nungs­recht­li­chen Grund­la­gen für den Bau eines neu­en Wohn­quar­tiers auf einem innen­stadt­na­hen Stand­ort in Moritz­hö­fen mit cir­ca 390 Wohn­ein­hei­ten geschaf­fen wer­den. Die Grund­stücke befin­den sich wei­test­ge­hend im Besitz des Frei­staats Bay­ern und der Bun­des­an­stalt für Immobilienaufgaben.

Geplant ist ein urba­nes Gebiet, das neben dem Schwer­punkt Woh­nen auch sozia­le und gewerb­li­che Nut­zun­gen, das Sozi­al­ge­richt, ein Ver­wal­tungs­ge­bäu­de und eine Kin­der­ta­ges­stät­te beher­ber­gen wird. Das „Herz­stück“ des Ent­wur­fes ist ein Quar­tiers­platz, der durch eine hohe Auf­ent­halts­qua­li­tät geprägt sein soll.

Eben­falls auf der Tages­ord­nung steht das Are­al zwi­schen Opern­stra­ße, Münz­gas­se und Bad­stra­ße. Eine künf­ti­ge bau­li­che Ent­wick­lung die­ses Umfel­des des UNESCO-Welt­erbes Mark­gräf­li­ches Opern­haus bedarf einer beson­de­ren Sen­si­bi­li­tät. Daher hat der Bau­aus­schuss im Früh­jahr ver­gan­ge­nen Jah­res ein kom­mu­na­les Denk­mal­kon­zept für die­ses Are­al in Auf­trag gege­ben, das dem Gre­mi­um nun vor­ge­stellt wer­den soll.

Die im Juni ver­gan­ge­nen Jah­res begon­ne­ne Teil­sa­nie­rung der Grund­schu­le Mey­ern­berg ist eben­falls Gegen­stand der Sit­zung des Bau­aus­schus­ses. Inzwi­schen sind die Abbruch­ar­bei­ten im ersten Bau­ab­schnitt abge­schlos­sen. Im Rah­men der Roh­bau­ar­bei­ten wer­den der­zeit unter ande­rem die Auf­zug­schäch­te in Schu­le und Turn­hal­le erstellt. Die bis­he­ri­ge Kosten­be­rech­nung aus dem Jahr 2017 geht von einem Inve­sti­ti­ons­vo­lu­men von ins­ge­samt 5,45 Mil­lio­nen Euro für die Teil­sa­nie­rung der Schu­le aus. Das Bau­re­fe­rat wird über den aktu­el­len Stand der Bau­ar­bei­ten und die Kosten­ent­wick­lung berichten.

Außer­dem wird sich der Bau­aus­schuss mit einer Emp­feh­lung der jüng­sten Bür­ger­ver­samm­lung vom ver­gan­ge­nen Febru­ar beschäf­ti­gen, die auf eine Sanie­rung der Aula und des Schim­mel­be­falls sowie der Feuch­tig­keit im gesam­ten Schul­ge­bäu­de des Wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­chen Gym­na­si­ums (WWG) abzielt.

Die Sit­zung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Die Tages­ord­nung kann auf der Home­page der Stadt (www​.bay​reuth​.de) ein­ge­se­hen werden.