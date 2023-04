Bau­ar­bei­ten am Kreis­ver­kehr an der Kreu­zung FO 35/39 ver­län­gern sich

Die Bau­ar­bei­ten am Kreis­ver­kehr an der Kreu­zung FO 35 und FO 39 ver­län­gern sich bis Diens­tag, 18.04.2023. Die Bus­li­nie 231 fährt am Mon­tag, 17.04.2023 bis 7:30 Uhr noch unver­än­dert, danach bis Diens­tag, 18.04.2023 bis 16:00 Uhr mit fol­gen­den Ände­run­gen (wie nach Bau­stel­len­fahr­plan von 06.10. bis 24.12.2022).

Die Fahrt um 06:30 Uhr ab Kohl­stein ver­kehrt 8 Minu­ten frü­her, somit bereits um 6.22 Uhr, die Ankunfts­zeit in Eber­mann­stadt bleibt unverändert.

Die Hal­te­stel­le Engel­hardsberg Aus­sied­ler­hof kann nicht bedient wer­den. Die Hal­te­stel­len Neu­dorf und Ober­fel­len­dorf wer­den von der Fahrt, die um 6:40 Uhr ab Drai­sen­dorf star­tet, bedient. Dafür über­nimmt die Fahrt 6.22 Uhr ab Kohl­stein die Bedie­nung der Hal­te­stel­len Mug­gen­dorf Forch­hei­mer Stra­ße und Wöhr.

Bei der Fahrt um 13:42 Uhr von Kohl­stein nach Eber­mann­stadt ent­fal­len die Hal­te­stel­len Moritz, Wölm und Engel­hardsberg. Es kann bereits bei der Fahrt um 13:07 Uhr von Eber­mann­stadt nach Abzwei­gung Moschen­dorf an die­sen Hal­te­stel­len ein­ge­stie­gen wer­den, um nach Eber­mann­stadt zu kom­men. Die Hal­te­stel­le Engel­hardsberg Aus­sied­ler­hof entfällt.