„Ich bin sehr beein­druckt. Die KUFA Bam­berg gehört bei der inklu­si­ven Kul­tur­ar­beit zu Bay­erns Vor­rei­tern.“ Die­ses Fazit zog Hol­ger Kie­sel, Bay­erns Beauf­trag­ter für Men­schen mit Behin­de­rung, am Ende sei­nes Besuchs in Bam­berg. Ein­ge­la­den hat­te ihn die Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml, Schirm­her­rin der KUFA Kulturfabrik.

„Unse­re KUFA ist ein groß­ar­ti­ges Bei­spiel für geleb­te Inklu­si­on. Men­schen mit und ohne Behin­de­rung enga­gie­ren sich hier gemein­sam – sowohl in den ver­schie­de­nen Kul­tur­grup­pen als auch im Orga-Bereich, bei­spiels­wei­se als ehren­amt­li­che Ser­vice­kräf­te wäh­rend der Ver­an­stal­tun­gen. Die­ses Pro­jekt fort­zu­füh­ren, fin­de ich wich­tig und des­halb wer­be ich auf allen Ebe­nen um Unter­stüt­zung“, erklärt Huml.

Knack­punkt ist die Finan­zie­rung. Für die Anfangs­pha­se konn­ten ver­schie­de­ne För­der­töp­fe ange­zapft wer­den, haupt­säch­lich wird der lau­fen­de Betrieb bis­her über die Akti­on Mensch unter­stützt. „Um das Pro­jekt dau­er­haft zu sichern, brau­chen wir jedoch eine insti­tu­tio­nel­le För­de­rung. Es lau­fen Gesprä­che ins­be­son­de­re mit der Stadt Bam­berg, aber auch mit ande­ren mög­li­chen Part­nern“, berich­tet Harald Rink, der künst­le­ri­sche Lei­ter der KUFA.

Ein pas­sen­des Lan­des­för­der­pro­gramm gibt es bis­lang nicht. Bay­ern unter­stützt einer­seits die offe­ne Behin­der­ten­ar­beit über das Sozi­al­mi­ni­ste­ri­um und ande­rer­seits auch nicht­staat­li­che Thea­ter über das Kunst­mi­ni­ste­ri­um. Doch die inklu­si­ve Kul­tur­ar­beit der KUFA liegt an der Schnitt­stel­le. Hier mit baye­ri­schen För­der­gel­dern zu unter­stüt­zen, ist bis­her nur pro­jekt­be­zo­gen mög­lich. Das bedeu­tet: ein­ma­li­ge Zuschüs­se sind mög­lich, aber kei­ne Regelförderung.

Ein neu­es Lan­des­pro­gramm zur För­de­rung inklu­si­ver Kul­tur­ar­beit aus dem Boden zu stamp­fen, ist ein ambi­tio­nier­tes Ziel. Dar­in sind sich der Lan­des­be­hin­der­ten­be­auf­trag­te Hol­ger Kie­sel und die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Mela­nie Huml einig, doch: „Ste­ter Trop­fen höhlt den Stein. Es mag sei­ne Zeit dau­ern, aber ich blei­be dran. Mit Hol­ger Kie­sel haben wir einen wei­te­ren Unter­stüt­zer an unse­rer Sei­te. Dar­über freue ich mich und dan­ke ihm für sein Enga­ge­ment“, so Huml.

Ein vor­bild­li­ches Bei­spiel geleb­ter Inklu­si­on gibt es in Bam­berg nicht nur im Kul­tur­be­reich, son­dern auch im Sport. „Unser För­der­ver­ein gool­kids hat eine gan­ze Rei­he tol­ler Mit­mach-Ange­bo­te und ist Haupt­in­itia­tor der Bam­ber­ger Host Town Bewer­bung gewe­sen“, berich­tet Mela­nie Huml, die selbst auch als Inklu­si­ons­bot­schaf­te­rin aktiv ist.

„Wir wol­len ganz Bam­berg für Inklu­si­on begei­stern und zwar über den Sport, ins­be­son­de­re in den Ver­ei­nen. Ob beim Fuß­ball oder Tisch­ten­nis, im Fit­ness­stu­dio oder beim Pro­jekt ‘Roll­stuhl­sport macht Schu­le‘: Über unse­re Ange­bo­te kann jede und jeder erle­ben, wie viel Spaß ein leben­di­ges Mit­ein­an­der von Men­schen mit und ohne Behin­de­rung macht“, ergänzt gool­kids-Grün­der Robert Bartsch.

Nicht nur er erhofft sich von den Aktio­nen rund um die Spe­cial Olym­pics World Games einen beson­de­ren Schub für die Inklu­si­ons­be­we­gung. Auch Hol­ger Kie­sel hat sich als Lan­des­be­hin­der­ten­be­auf­trag­ter für die baye­ri­schen Host Town Bewer­bun­gen stark gemacht und freut sich über das viel­fäl­ti­ge Akti­ons­pro­gramm, das vom 12. bis 15. Juni für die 30 Gast­de­le­ga­tio­nen in den baye­ri­schen Part­ner­kom­mu­nen, dar­un­ter Bam­berg, stattfindet.

„Men­schen mit Behin­de­rung gehö­ren in die Mit­te unse­rer Gesell­schaft. Es ist wich­tig, dass wir noch mehr Chan­cen zur Begeg­nung schaf­fen. Das Host Town Pro­gramm der Spe­cial Olym­pics ist eine ein­zig­ar­ti­ge Gele­gen­heit und ich dan­ke allen Enga­gier­ten sehr herz­lich“, betont Mela­nie Huml. Als sicht­ba­res Zei­chen der Wert­schät­zung lädt Bay­erns Staats­mi­ni­ste­rin für Euro­pa­an­ge­le­gen­hei­ten und Inter­na­tio­na­les die Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter aller baye­ri­schen Host Towns zu einem Staats­emp­fang am 21. April ein.

„Mein beson­de­rer Dank gilt außer­dem den bei­den kom­mu­na­len Beauf­trag­ten für Men­schen mit Behin­de­rung in der Regi­on Bam­berg ein, Nico­le Orf und Peter Mül­ler. Ihr ste­ter Ein­satz für Teil­ha­be und Bar­rie­re­frei­heit in Stadt und Land­kreis Bam­berg hat schon viel bewirkt. Las­sen Sie uns alle gemein­sam wei­ter dar­auf hin­wir­ken, dass bei uns Inklu­si­on gelebt wird“, so Huml abschließend.