Genuss­voll essen in Senioreneinrichtungen

Das Essen in Senio­ren­ein­rich­tun­gen soll gün­stig, schmack­haft und gleich­zei­tig hoch­wer­tig und regio­nal geprägt sein. Um den hohen Anfor­de­run­gen gerecht zu wer­den, hat sich das BRK Senio­ren­zen­trum am Königs­bad im Bereich Ver­pfle­gung wei­ter­ge­bil­det und dafür Ende März vom Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (AELF) Bay­reuth-Münch­berg im Auf­trag von Ernäh­rungs­mi­ni­ste­rin Michae­la Kani­ber eine Urkun­de erhalten.

Das BRK Senio­ren­zen­trum am Königs­bad und sie­ben wei­te­re ober­frän­ki­sche Ein­rich­tun­gen haben im ver­gan­ge­nen Jahr am Coa­ching Senio­ren­ver­pfle­gung teil­ge­nom­men, wel­ches das Sach­ge­biet Gemein­schafts­ver­pfle­gung Ober­fran­ken am AELF Bay­reuth-Münch­berg anbie­tet. Inhal­te des Coa­chings waren ein gesund­heits­för­der­li­ches und nach­hal­ti­ges Spei­sen­an­ge­bot sowie die Kom­mu­ni­ka­ti­on inner­halb und außer­halb der Ein­rich­tun­gen. Laut Sach­ge­biets­lei­te­rin Susan­ne Dobel­ke ist „vor allem in Senio­ren­ein­rich­tun­gen die Ver­pfle­gung ein Höhe­punkt des Tages“ und habe daher viel mit der Wert­schät­zung gegen­über den Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern zu tun.

Micha­el Blie­se, Küchen­lei­ter im BRK Senio­ren­zen­trum am Königs­bad, pro­biert immer wie­der Neu­es im Spei­se­plan aus. Bei Blie­se ste­hen Gerich­te wie Kicher­erb­sen­cur­ry und Cous­cous-Salat regel­mä­ßig auf dem Spei­se­plan. Vol­le Rücken­deckung erhält er von Ein­rich­tungs­lei­tung Par­ba­ti Pan­ge­ni, die ihr Team immer wie­der neu begei­stern und moti­vie­ren möchte.