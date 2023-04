Vom 07. bis 11.06.2023 ist es end­lich wie­der so weit: Das Wein­fest auf dem Schloß­platz lädt ein und ver­spricht in sei­ner mitt­ler­wei­le 7. Aus­ga­be groß­ar­ti­ge Fran­ken­wei­ne, kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten und ein abwechs­lungs­rei­ches Büh­nen­pro­gramm. Mit Beginn am Mitt­woch, 7. Juni über den Fei­er­tag Fron­leich­nam bis zum krö­nen­den Abschluss am Sonn­tag­abend erwar­tet die Besu­che­rin­nen und Besu­cher Fran­ken­wein­ge­nuss pur!

Im Mit­tel­punkt ste­hen beim Erlan­ger Wein­fest die rund 40 aus­ge­wähl­ten Wei­ne der vier frän­ki­schen Wein­gü­ter Schmitt (Bergt­heim), Beh­rin­ger (Abts­wind), Rup­pert (Ham­mel­burg) und Ebert (Kam­mer­forst). Vom trocke­nen Sil­va­ner bis hin zur kräf­ti­gen Domi­na ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch für Freun­de kuli­na­ri­scher Genüs­se ist von Fisch bis Flamm­ku­chen viel gebo­ten. Unter den Wein­fest-Schir­men lässt es sich rund um das histo­ri­sche Mark­gra­fen­denk­mal trotz der Reno­vie­rungs­maß­nah­men am nahe gele­ge­nen Schloss gut aus­hal­ten. Die täg­li­che Live-Musik von der Wein­fest­büh­ne ver­sprüht dazu beste Unter­hal­tung und Kurz­weil mit einer bun­ten Mischung ver­schie­de­ner Gen­res über meh­re­re Jahr­zehn­te Musikgeschichte.

Der frän­ki­sche Wein­bau­ver­band e.V., der Ver­an­stal­tungs­be­trieb Zamet­zer & Krohn GbR und das City-Manage­ment Erlan­gen laden alle Erlan­ge­rin­nen und Erlan­ger sowie Wein­freun­de aus Nah und Fern ganz herz­lich zum 7. Erlan­ger Wein­fest ein. Nut­zen Sie das Fron­leich­nam-Wochen­en­de für einen Besuch des Wein­fests inmit­ten der schö­nen Erlan­ger Innen­stadt. Ver­brin­gen Sie gesel­li­ge Stun­den mit guten Freun­den und neu­en Bekann­ten. Las­sen Sie bei einem lecke­ren Schop­pen Fran­ken­wein die See­le bau­meln oder kom­men Sie direkt mit den Win­zern ins Gespräch. Kurz­um: ler­nen Sie Weinfran­ken von sei­ner schön­sten Sei­te ken­nen! Zur offi­zi­el­len Eröff­nung am Mi, 07.06.2023 um 18.30 Uhr durch den Schirm­herrn und Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Flo­ri­an Janik wird auch die Frän­ki­sche Wein­kö­ni­gin erwartet.

Home­page: www​.wein​fest​-erlan​gen​.de.