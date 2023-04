In die­sem Jahr geht das Kreis­schwimm­fest des Land­krei­ses Coburg in sei­ne 50. Auf­la­ge. Ver­an­stal­tungs­ort ist wie gewohnt das Hal­len­bad „Bade­mehr“ in Neu­stadt bei Coburg. Zur Jubi­lä­ums­ver­an­stal­tung am Sams­tag, 22. April, hof­fen die Orga­ni­sa­to­ren vom Land­kreis Coburg wie­der auf die Teil­nah­me zahl­rei­cher schwimm­be­gei­ster­ter Kinder.

Ab 8 Uhr haben alle Was­ser­rat­ten der Geburts­jahr­gän­ge 2007 bis 2017 die Mög­lich­keit, beim Kreis­schwimm­fest ihr Kön­nen zu bewei­sen. Ein­ge­la­den und start­be­rech­tigt sind alle Kin­der und Jugend­li­chen aus der Stadt sowie dem Land­kreis Coburg – egal ob Frei­zeit­schwim­mer oder „Ver­eins­pro­fi“. Im Mit­tel­punkt steht beim Kreis­schwimm­fest die Freu­de an der Bewegung!

Wie gewohnt, kön­nen sich alle Teil­neh­men­den nach ihrem Ein­satz im Bistro stär­ken und erhal­ten zur Erin­ne­rung eine Urkun­de. Zusätz­lich hält der Land­kreis attrak­ti­ve Prei­se für die Sie­ge­rin­nen und Sie­ger der Ein­zel- und Staf­fel­wett­be­wer­be bereit und prä­miert die Schu­len mit den mei­sten Teil­neh­mern mit einem Geldpreis.

Die Anmel­dung ist über alle Schu­len in Stadt und Land­kreis Coburg oder alter­na­tiv direkt über das Land­rats­amt Coburg bei Julia Dünisch, Tele­fon­num­mer 09561/514‑2310, Mail: sport@​landkreis-​coburg.​de möglich.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es bei den teil­neh­men­den Schu­len sowie auf der Inter­net­sei­te des Land­krei­ses unter http://www.landkreis-coburg.de/244–0‑Sport.html.

Die Besu­cher des „Bade­mehr“ wer­den gebe­ten, zu beach­ten: Auf­grund des Kreis­schwimm­fe­stes bleibt das Fami­li­en­bad Neu­stadt am Sams­tag, 22. April, für den regu­lä­ren Besu­cher­ver­kehr geschlossen.