Wege nach dem Abitur im Land­kreis Forch­heim: Info­ver­an­stal­tung am Ehren­bürg-Gym­na­si­um infor­mier­te über die Kom­bi­na­ti­on von Berufs- und Studienausbildung

Das Netz­werk SCHU­LE­WIRT­SCHAFT hat in Zusam­men­ar­beit mit der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Forch­heim und der Agen­tur für Arbeit am Ehren­bürg Gym­na­si­um (EGF) eine Info-Ver­an­stal­tung zur Berufs­ori­en­tie­rung abgehalten.

Im Lau­fe eines Nach­mit­ta­ges, wur­den Schü­ler und Schü­le­rin­nen der 11. Klas­sen über mög­li­che Wege nach dem Abitur infor­miert, so z.B. über ein „Dua­les Stu­di­um“, in dem man par­al­lel zu einer beruf­li­chen Aus­bil­dung in einem Unter­neh­men einen Stu­di­en­ab­schluss erwirbt. Das Netz­werk SCHU­LE­WIRT­SCHAFT möch­te dadurch die beruf­li­che Ori­en­tie­rung, auch an den wei­ter­füh­ren­den Schu­len mit Abschluss einer Hoch­schul­rei­fe, im Land­kreis Forch­heim fördern.

Mehr als 150 Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus der Fach­ober­schu­le (FOS) und allen drei Land­kreis­gym­na­si­en (Ehren­bürg Gym­na­si­um, Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz, Her­der Gym­na­si­um) besuch­ten die Ver­an­stal­tung. Nach einer Begrü­ßung durch die Schul­lei­tung Frau Susan­ne Schmidt gab es kur­ze orga­ni­sa­to­ri­sche Hin­wei­se durch den Wirt­schafts­för­de­rer Andre­as Rösch und Mat­thi­as Het­zel, Koor­di­na­tor für beruf­li­che Ori­en­tie­rung (KBO) am EGF. In der Aula prä­sen­tier­te anschlie­ßend Rai­ner Denk­ler, Berufs­be­ra­ter von der Agen­tur für Arbeit, den all­ge­mei­nen Fach­vor­trag zum The­ma „Wege nach dem Abitur“.

Par­al­lel stell­ten sechs Unter­neh­men aus dem Land­kreis Forch­heim ihr kon­kre­tes Ange­bot an Berufs­aus­bil­dung, Abitu­ri­en­ten­pro­gram­men und Dua­len Stu­di­en­gän­gen vor. Die Fir­men Lidl, Sie­mens AG, Sie­mens Healt­hi­neers, Simon Hege­le sowie Spar­kas­se und VR Bank Bam­berg-Forch­heim konn­ten in vier Run­den zu jeweils 25 Minu­ten in ein­zel­nen Klas­sen­zim­mern ihr spe­zi­fi­sches Ange­bot prä­sen­tie­ren und boten den Schü­lern so die Mög­lich­keit, kon­kre­te Fra­gen vor Ort zu klären.

Zudem wur­de auf die dies­jäh­ri­ge Aus­bil­dungs­mes­se hin­ge­wie­sen, die am Sams­tag, 29. April 2023, von 11:00 bis 16:00 Uhr im Kel­ler­wald Forch­heim stattfindet.