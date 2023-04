Am Sams­tag, 6. Mai, kön­nen Inter­es­sier­te von 10 bis 12 Uhr einen gesell­schafts­po­li­ti­schen Vor­trag der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth im Semi­nar­raum 1 des RW21 besu­chen. Ver­bind­li­che Anmel­dun­gen hier­für sind bis Don­ners­tag, 13. April, unter Tele­fon 0921 50703840 oder online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de möglich.

Aus­ge­hend von Tune­si­en ver­setz­te der soge­nann­te Ara­bi­sche Früh­ling im Jahr 2011 die gan­ze Welt in hoff­nungs­vol­les Stau­nen. Nach Jahr­zehn­ten der Unter­drückung und der wirt­schaft­li­chen Sta­gna­ti­on schie­nen die Völ­ker Nord­afri­kas und des Nahen Ostens das Joch der Dik­ta­tur abzu­schüt­teln und in eine bes­se­re Zukunft auf­zu­bre­chen. Heu­te, mehr als zwölf Jah­re spä­ter, herrscht der König Marok­kos noch immer mit har­ter Hand über sein Land, ver­sinkt Liby­en im Bür­ger­krieg und erlebt die jun­ge Demo­kra­tie Tune­si­ens einen her­ben Rück­schlag. Was ist noch übrig vom ein­sti­gen Hoff­nungs­sze­na­rio? Hat es einen Wan­del gege­ben? Wenn ja, wie sieht er aus? Anhand aus­ge­wähl­ter Bei­spie­le wer­den die poli­ti­schen und gesell­schaft­li­chen Ent­wick­lun­gen in Nord­afri­ka beleuchtet.