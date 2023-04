NI-LAUF: JETZT AUCH ALS STAF­FEL MÖGLICH!

25. JUNI 2023, 10.00 UHR AN DER WEBE­REI 5, 96049 BAM­BERG – ERBA-CAM­PUS. Anmel­dun­gen ab sofort möglich

Der Uni-Lauf Bam­berg fin­det zwar erst am Sonn­tag, 25. Juni 2023, statt – Anmel­dun­gen sind aber schon jetzt mög­lich. Auf land­schaft­lich reiz­vol­len 10 Kilo­me­tern wird ent­lang des Main-Donau-Kanals bis zur Bug­er Spit­ze und ent­lang der Reg­nitz zurück zur Erba-Insel gerannt. Erst­mals besteht in die­sem Jahr die Mög­lich­keit, als Staf­fel von zwei Per­so­nen teil­zu­neh­men. Lauf­be­gei­ster­te kön­nen sich ab sofort unter fol­gen­dem Link anmel­den: http://​www​.wkm​-iad​.de/​u​n​i​l​a​u​f​.​h​tml

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​s​p​o​r​t​d​i​d​a​k​t​i​k​/​e​v​e​n​t​s​/​u​n​i​-​l​a​u​f​-​b​a​m​b​e​rg/

GIRLS‘ DAY: EIN­BLICKE INS INFORMATIKSTUDIUM

27. APRIL 2023, 8.30 – 15.00 UHR AN DER WEBE­REI 5, 96049 BAM­BERG – ERBA-CAM­PUS – Anmel­dun­gen bis 19. April 2023

Beim Girls‘ Day an der Uni­ver­si­tät Bam­berg kön­nen Teil­neh­me­rin­nen zwi­schen drei Work­shops wäh­len: „Wiki­pe­dia durch­for­sten mit Python“, „Fin­de den Ver­rä­ter: Ein Ein­blick in die Welt der Com­pu­ter­si­cher­heit“, „Coz­mo – Pro­gram­mie­ren ler­nen mit dem neu­gie­ri­gen Mini-Robo­ter“. Zudem stel­len Stu­den­tin­nen infor­ma­ti­sche Stu­di­en­gän­ge vor. Bis Mitt­woch, 19. April 2023, kön­nen sich inter­es­sier­te Schü­le­rin­nen kosten­los anmelden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​blog​.uni​-bam​berg​.de/​c​a​m​p​u​s​/​2​0​2​3​/​g​i​r​l​s​-​d​ay/

GAST­STU­DI­UM: STU­DIE­REN OHNE SCHEI­NE ODER PRÜFUNGEN

Ein­schrei­bun­gen noch möglich

An der Uni­ver­si­tät Bam­berg kön­nen sich Inter­es­sier­te – egal wel­chen Alters – ab sofort für ein Gast­stu­di­um ein­schrei­ben. Die Fach­be­rei­che der Lehr­ver­an­stal­tun­gen sind frei wähl­bar. Auch ist die Mit­wir­kung im Uni­ver­si­täts­chor oder ‑orche­ster bei ent­spre­chen­der Eig­nung mög­lich. Das neue Hoch­schul­se­me­ster star­tet am Mon­tag, 17. April 2023, und endet am Frei­tag, 21. Juli 2023. Anmel­dun­gen bis zum 17. April 2023 sind daher empfohlen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​blog​.uni​-bam​berg​.de/​c​a​m​p​u​s​/​2​0​2​3​/​g​a​s​t​h​o​e​r​e​r​v​e​r​z​e​i​c​h​n​i​s​-​s​s​2​0​23/