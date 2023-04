Zehn Wöl­fe erhal­ten kein neu­es Vertragsangebot

Nach eini­gen Ver­trags­ver­län­ge­run­gen noch wäh­rend der abge­lau­fe­nen Sai­son und der ersten Neu­ver­pflich­tung steht nun fest, dass 10 Spie­ler aus dem letzt­jäh­ri­gen Kader kein neu­es Ver­trags­an­ge­bot erhal­ten wer­den. Erneut wird es also einen grö­ße­ren Umbruch im Wolfs­ru­del geben. Nach­fol­gen­de Cracks erhal­ten kein neu­es Ver­trags­an­ge­bot und wer­den das Wolfs­ru­del verlassen:

Ste­ven Deeg trug für 3 Jah­re das Tri­kot der Sel­ber Wöl­fe und wur­de sowohl in der Ver­tei­di­gung als auch im Sturm ein­ge­setzt. Der 29-jäh­ri­ge Deutsch-Kana­di­er bestritt 140 Spie­le für Selb und erziel­te dabei 60 Scorerpunkte.

Eben­falls 3 Jah­re lang stürm­te Jan Ham­mer­bauer für die Sel­ber Wöl­fe. Der 29-jäh­ri­ge Deutsch-Tsche­che bestritt 136 Spie­le und steu­er­te 71 Scor­er­punk­te bei,

Arg vom Ver­let­zungs­pech gebeu­telt wur­de Feo­dor Boi­ar­chi­nov, der in der lau­fen­den (Aufstiegs-)Saison 2020/2021 von den Lau­sit­zer Füch­sen zum Wolfs­ru­del stieß. Noch in der Haupt­run­de der Sai­son 2021/2022 zog sich der 29-jäh­ri­ge Stür­mer eine schwe­re Schul­ter­ver­let­zung zu, an der er immer noch labo­riert und die ihm in der abge­lau­fe­nen Spiel­zeit kei­nen Ein­satz erlaub­te. Der Rechts­schüt­ze trug 61-mal das Wöl­fe-Tri­kot und erziel­te 26 Scorerpunkte.

Justin Spie­wok stieß zum Beginn der ersten DEL2-Sai­son als 3. Goa­lie per DEL2-För­der­ver­trag zum Wolfs­ru­del. Dabei kam der 19-jäh­ri­ge gebür­ti­ge Boge­n­er auf 1 Ein­satz im DEL2-Team, 9 Ein­sät­ze im U20-Team sowie 17 Spie­le für den Ober­li­ga-Koope­ra­ti­ons­part­ner Höch­stadter EC.

Auch Phil­ip Wolt­mann war als DEL2-För­der­spie­ler für die letz­ten bei­den Sai­sons für die Sel­ber Wöl­fe aktiv. Bei 56 Ein­sät­zen im DEL2-Kader erziel­te der 20-Jäh­ri­ge 9 Scor­er­punk­te. Dar­über hin­aus lief der Stür­mer 7‑mal für die U20 der Sel­ber Wöl­fe Juni­ors sowie 10-mal für den Höch­stadter EC in der Ober­li­ga auf.

Leon Fern wech­sel­te vor der abge­lau­fe­nen Sai­son von den Heil­bron­ner Fal­ken in die Por­zel­lan­stadt. Der 26-jäh­ri­ge Ver­tei­di­ger erziel­te in 47 Spie­len 5 Scorerpunkte.

Auch seit Beginn der abge­lau­fe­nen Sai­son war Micha­el Schaaf für die Wöl­fe aktiv. Der 22-jäh­ri­ge Defen­siv­mann lief 48-mal für das Wolfs­ru­del auf und steu­er­te 4 Scor­er­punk­te bei. Für den Koope­ra­ti­ons­part­ner Höch­stadt spiel­te der gebür­ti­ge Köl­ner 5‑mal.

Aus Leip­zig ins Fich­tel­ge­bir­ge wech­sel­te Oli­ver Noack im letz­ten Som­mer. Der Mit­tel­stür­mer kam auf 54 Ein­sät­ze bei 6 Scor­er­punk­ten im Wolf­s­tri­kot. Für Höch­stadt spiel­te der 22-Jäh­ri­ge 2‑mal.

Kevin Laval­lée brach­te eben­falls für eine Sai­son all sei­ne Erfah­rung in der Defen­si­ve für die Sel­ber Wöl­fe aufs Eis. In 44 Spie­len erziel­te der 41-jäh­ri­ge Deutsch-Kana­di­er 11 Scorerpunkte.

Erst wäh­rend der lau­fen­den Sai­son 2022/2023 stieß der Ver­tei­di­ger Bryce Red­dick zum Wolfs­ru­del. Der 33-Jäh­ri­ge, der sowohl die kana­di­sche als auch die US-ame­ri­ka­ni­sche Staats­bür­ger­schaft besitzt, steu­er­te in 31 Par­tien 21 Scor­er­punk­te bei.

Die Sel­ber Wöl­fe bedan­ken sich bei allen abge­hen­den Spie­lern auf das Herz­lich­ste für ihren Ein­satz sowie ihren Bei­trag zum erneu­ten Klas­sen­er­halt und wün­schen ihnen für die Zukunft sowohl sport­lich als auch pri­vat alles Gute!