BAY­REUTH – Am Mitt­woch, 12. April 2023, von 15.30 bis 16.30 Uhr, hält der Inte­gra­ti­ons­bei­rat im Erd­ge­schoss des RW21 (Markt­platz) eine Bür­ger­sprech­stun­de ab. Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund, die Fra­gen rund um das The­ma Leben in Bay­reuth, Ankom­men etc. haben, sind herz­lich eingeladen.