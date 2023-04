Bür­ger­mei­ster bei Jubi­lä­ums­fei­er­lich­kei­ten der Soldatenkameradschaft

Die Vete­ra­nen- und Sol­da­ten­ka­me­rad­schaft 1872 Frau­en­au­rach star­tet am Frei­tag, 14. April, ihre Jubi­lä­ums­fei­er zum 150 + 1‑jährigen Bestehen. Los geht es um 17:30 Uhr im Aurach­saal mit einem Umtrunk. Gegen 18:00 Uhr star­tet dann ein klei­ner Fest­zug zur Klo­ster­kir­che. Nach einem öku­me­ni­schen Got­tes­dienst und einer Kranz­nie­der­le­gung am Krie­ger­denk­mal geht es dann zurück zum Aurach­saal. Dort klingt der Abend aus mit Gruß­wor­ten, Ehrun­gen und Live­mu­sik. An den Fei­er­lich­kei­ten nimmt auch Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth teil.

Fahr­rad-Akti­ons­tag der Ver­kehrs­wacht am Hugenottenplatz

Nach lan­ger coro­nabe­ding­ter Pau­se fin­det am Sams­tag, 15. April, in der Zeit von 11:00 bis 15:00 Uhr wie­der der Fahr­rad-Akti­ons­tag der Lan­des­ver­kehrs­wacht Bay­ern auf dem Huge­not­ten­platz statt. Mit Unter­stüt­zung der Ver­kehrs­wach­ten aus Erlan­gen und Aich­ach-Fried­berg wer­den an ver­schie­de­nen Stän­den Rad­fah­ren­de jeden Alters zum siche­ren Fah­ren mit dem Fahr­rad oder Pedelec bera­ten. Gegen 13:30 Uhr wird Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth auch den Prä­si­den­ten der Lan­des­ver­kehrs­wacht Bay­ern, Staats­mi­ni­ster a.D. Bernd Sibler, und den baye­ri­schen Staats­mi­ni­ster des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on, Joa­chim Herr­mann, begrüßen.

Buch­vor­stel­lung „Träu­me, Gedan­ken­spie­le und Begebenheiten“

Die Stadt­bi­blio­thek Erlan­gen lädt am Frei­tag, 14. April, um 19:00 Uhr zur Vor­stel­lung des Buchs von Wil­liam Beck­fords Ita­lie­ni­scher Rei­se „Träu­me, Gedan­ken­spie­le und Bege­ben­hei­ten“ ein. Der Ein­tritt ist frei. Wil­liam Beck­ford stamm­te aus einer der reich­sten Fami­li­en Eng­lands. Zu sei­ner Zeit gehör­te die obli­ga­to­ri­sche Bil­dungs- und Lust­rei­se, die er im Juni 1780 als Zwan­zig­jäh­ri­ger antrat: zwei­tau­send Kilo­me­ter in sechs Wochen mit Ita­li­en als Ziel. Wäh­rend sei­ner Rei­se hielt der jun­ge Beck­ford stich­wort­ar­tig sei­ne Ein­drücke fest, die er zur spä­te­ren Nie­der­schrift nutz­te. Das Buch „Träu­me, Gedan­ken­spie­le und Bege­ben­hei­ten“ ver­fass­te er in der Form von sti­li­sier­ten Brie­fen an einen fik­ti­ven Adres­sa­ten in Eng­land. Erst­mals liegt nun Wil­liam Beck­fords Buch auf Deutsch vor – über­tra­gen und kom­men­tiert von Wolf­ram Ben­da, der das Buch vor­stellt. Der Schau­spie­ler und Spre­cher Klaus Mei­le rezi­tiert dar­aus aus­ge­wähl­te Stellen.

Son­der­füh­rung „Kli­ma­schutz in Erlan­gen – gestern, heu­te, morgen“

Das Amt für Umwelt­schutz und Ener­gie­fra­gen zeigt gemein­sam mit dem Ver­ein Geschich­te für alle e.V., was es in Erlan­gen zum Kli­ma­schutz zu ent­decken gibt. Hier­zu laden bei­de am Sams­tag, 15. April, um 11:00 Uhr und um 14:00 Uhr zu einer Son­der­füh­rung „Kli­ma­schutz in Erlan­gen – gestern, heu­te, mor­gen“ ein. Der Rund­gang dau­ert etwa zwei Stun­den, Treff­punkt ist neben dem Pau­li­brun­nen am Markt­platz. Die Teil­nah­me ist kosten­los, eine Anmel­dung ist nicht notwendig.

Ob Hei­zen, Grün­flä­chen oder Ess­ge­wohn­hei­ten – die Orga­ni­sa­to­ren wer­fen gemein­sam mit allen Inter­es­sier­ten einen Blick auf histo­ri­sche und aktu­el­le Per­spek­ti­ven, die anhand von Bei­spie­len in der Erlan­ger Innen­stadt unter­halt­sam und nach­voll­zieh­bar prä­sen­tiert wer­den. Wel­che Rol­le spielt die mark­gräf­li­che Stadt­pla­nung für die som­mer­li­che Hit­ze heu­te und wie kann die Stadt­ge­sell­schaft heu­te von mit­tel­al­ter­li­chen Ideen pro­fi­tie­ren, um die Kli­ma­kri­se zu bekämp­fen? Auch die­se Fra­gen wer­den beant­wor­tet. Infor­ma­tio­nen rund um den Kli­ma­schutz gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​k​l​i​m​a​s​c​h​utz“.

1.000 Jah­re in 60 Minu­ten. Erlan­gen seit dem Mittelalter

Seit der Erst­erwäh­nung im Jahr 1002 hat sich in Erlan­gen sehr viel ereig­net und auch die Stadt selbst hat sich stark ver­än­dert. Anhand aus­ge­wähl­ter Aus­stel­lungs­stücke gibt ein Rund­gang im Stadt­mu­se­um (Mar­tin-Luther-Platz 9) am Sonn­tag, 16. April, einen Über­blick über die wich­tig­sten Etap­pen der Stadt­ge­schich­te. Zudem wer­den die Ent­wick­lung vom mit­tel­al­ter­li­chen „Dorf“ zur Huge­not­ten­stadt und zur moder­nen Uni­ver­si­täts- und Sie­mens­stadt erläu­tert. Beginn des Rund­gangs ist um 14:00 Uhr. Um vor­he­ri­ge Anmel­dung unter der Tele­fon­num­mer 09131/862300 oder per E‑Mail an stadtmuseum@​stadt.​erlangen.​de wird gebe­ten. Mehr Infor­ma­tio­nen gibt es online unter: www​.stadt​mu​se​um​-erlan​gen​.de.

Ver­an­stal­tungs­pro­gramm für Senio­rin­nen und Senioren

Unter dem Titel „Neu­gie­rig blei­ben!“ star­tet das gemein­sa­me Pro­gramm von Stadt­bi­blio­thek und Volks­hoch­schu­le Erlan­gen (VHS) in eine neue Run­de. Prä­sen­tiert wird ein bun­tes Ver­an­stal­tungs­pro­gramm für Senio­rin­nen und Senio­ren, das ein­lädt, über den Tel­ler­rand zu schau­en, das neu­gie­rig macht und sowohl Bil­dung als auch Unter­hal­tung bietet.

In Koope­ra­ti­on mit der Stadt­bi­blio­thek ist im Bür­ger­treff „Die Scheu­ne“ der Lese­kreis „Die Scheu­ne liest“ ent­stan­den. In gemüt­li­cher Run­de wird alle vier Wochen bei Kaf­fee und Kuchen über ein vor­her gele­se­nes Buch dis­ku­tiert. Die näch­sten Ter­mi­ne sind: 9. Mai, 6. Juni, 4. Juli und 1. August.

Bei den belieb­ten „PC zum Kaffee“-Terminen geben Ehren­amt­li­che des Senioren­Netz Erlan­gen Hil­fe­stel­lung bei der Ein­rich­tung einer eige­nen E‑Mail-Adres­se, der Instal­la­ti­on von Apps oder der Nut­zung ver­schie­de­ner Pro­gram­me. Die Ein­zel­be­ra­tun­gen dau­ern jeweils 40 Minu­ten und fin­den jeden zwei­ten Frei­tag von 15:00 bis 17:00 Uhr in der Stadt­bi­blio­thek statt. Die näch­sten Ter­mi­ne sind am 14. April, 28. April, 12. Mai und 26. Mai. Eine Anmel­dung ist hier zwin­gend erfor­der­lich. Auch die VHS bie­tet in den Stadt­tei­len Sprech­stun­den zu Pro­ble­men mit Smart­phone oder Tablet an. Sie fin­den mehr­mals pro Monat in Stadt­teil­häu­sern oder Pfle­ge­ein­rich­tun­gen statt. Aktu­el­le Ter­mi­ne kön­nen im Ser­vice­bü­ro der VHS oder tele­fo­nisch unter 09131/8626 68 erfragt werden.

Gün­ter Heim­pel wirft am 19. April um 19:00 Uhr in der VHS einen kri­ti­schen Blick auf „Gene­ra­tio­nen­ge­sprä­che“ zwi­schen Eltern und Kin­dern. Durch die älter wer­den­de Gesell­schaft über­neh­men immer mehr Kin­der Ver­ant­wor­tung für ihre Eltern. Sie müs­sen mit und für die Eltern han­deln und erle­ben eine Art Rol­len­tausch. Am 25. April gibt Tho­mas Brü­chert von der Feu­er­wehr Erlan­gen Tipps zum Brand­schutz im eige­nen Haus. Der Vor­trag fin­det um 10:00 Uhr in der VHS statt.

Iden­ti­täts­dieb­stahl, Fake­shops im Inter­net, Betrug beim Online-Ban­king, Anru­fe fal­scher Bank­mit­ar­bei­ter, Anla­ge­be­trug bei Cryp­to­bör­sen, erpres­se­ri­sche E‑Mails, Phis­hing, Cyber­g­roo­ming und Cyber­mob­bing: Die Band­brei­te der Inter­net­kri­mi­na­li­tät ist groß. Der Vor­trag am 27. April um 19:00 Uhr in der Stadt­bi­blio­thek infor­miert über aktu­el­le Betrugs­ma­schen und Schutzmöglichkeiten.

Der Rol­la­tor als Hilfs­mit­tel erfreut sich stei­gen­der Beliebt­heit. Die Hand­ha­bung im Bus, bei Stu­fen oder Stei­gun­gen will jedoch gelernt sein. Am 5. Mai um 10:00 kann in ver­kehrs­si­che­rer Lage im Innen­hof der VHS geübt wer­den, wie Hin­der­nis­se oder Uneben­hei­ten über­wun­den wer­den kön­nen. Außer­dem gibt es eine Schnup­per­stun­de für Rollatorgymnastik.

Über­le­gen Sie, sich einen E‑Book-Rea­der anzu­schaf­fen? Am 12. Juni stellt Mar­le­ne Neu­mann von der Stadt­bi­blio­thek ab 10:00 Uhr in der VHS ver­schie­de­ne E‑Book-Rea­der vor. Sie erfah­ren, wie E‑Books, elek­tro­ni­sche Zeit­schrif­ten und Hör­bü­cher auf Com­pu­ter, Rea­der, Tablet oder Smart­phone gela­den und gele­sen oder gehört wer­den können.

Am 14. Juni dreht sich um 15:00 Uhr alles um das Maga­zin „sechs+sechzig“. Seit mehr als 20 Jah­ren erscheint das Maga­zin vier Mal im Jahr kosten­los in der Tages­zei­tung und ist aus der Regi­on nicht weg­zu­den­ken. Es gilt als Leit­me­di­um für Men­schen jen­seits der Lebens­mit­te, greift aber auch The­men auf, die gene­ra­tio­nen­über­grei­fend inter­es­sant und wich­tig sind. In dem Maga­zin geht um jeden Aspekt der spä­te­ren Lebens­etap­pe. Doch wer sind die Macher und Mache­rin­nen des Maga­zins? Wie haben sich die Inhal­te im Lau­fe der Zeit geän­dert und wie sieht die Zukunft des Maga­zins aus, das längst auch online auf­tritt? Dar­über spricht Petra Nos­sek-Bock von der Chef­re­dak­ti­on und Mit­be­grün­de­rin von „sechs+sechzig“ in ihrem Vor­trag im VHS club INTERNATIONAL.

Für alle Ver­an­stal­tun­gen ist eine Anmel­dung erfor­der­lich per E‑Mail an seniorenakademie@​stadt.​erlangen.​de oder per Tele­fon: 09131 / 86 23 55 (Stadt­bi­blio­thek) bezie­hungs­wei­se 09131 / 86 26 68 (VHS). Wei­te­re Infos zu den Ver­an­stal­tun­gen auf www​.stadt​bi​blio​thek​-erlan​gen​.de und www​.vhs​-erlan​gen​.de.

Bro­schü­re infor­miert über Akti­ons­pro­gramm Nachhaltigkeit

Das Akti­ons­pro­gramm Nach­hal­tig­keit des Netz­werks „Bil­dung für Umwelt und Nach­hal­tig­keit in Erlan­gen“ – Forum des Nach­hal­tig­keits­bei­rats – ist in einer 120seitigen, umwelt­freund­li­chen Bro­schü­re neu erschie­nen. Es bün­delt 90 Nach­hal­tig­keits­ver­an­stal­tun­gen in nahe­zu allen Stadt­tei­len von April bis Jah­res­en­de für die gesam­te Stadt­ge­sell­schaft – gut nutz­bar in Kalen­der­form mit Ziel­grup­pen-Sym­bo­len sowie in aus­führ­li­chen, bebil­der­ten Beschrei­bun­gen der Aktivitäten.

Die viel­fach bar­rie­re­frei­en Ange­bo­te rich­ten sich an Klein bis Groß und bespie­len (fast) alle The­men der Nach­hal­tig­keit: von inklu­si­ven und tier­ge­stütz­ten Ange­bo­ten, Work­shops zu Kon­su­mal­ter­na­ti­ven & Krea­tiv­kur­sen, Stadt­füh­run­gen & Nach­hal­tig­keits­aus­stel­lun­gen, Kur­sen rund um Bie­nen & Insek­ten über Urban Gar­dening & Far­ming, unter­schied­lich­sten Ange­bo­ten zu Flo­ra und Fau­na, Fort­bil­dun­gen, Mobi­li­täts­vor­trä­gen, Koch- & Back­work­shops und grü­nen Märk­ten & Festen bis hin zu Gesund­heit & Sport, Spe­zi­al­ein­hei­ten wie Was­ser-Café und zu Mikro­wald, Natur-Feri­en­be­treu­un­gen und Land­art reicht das umfang­rei­che Programm.

Neu ist die Rubrik „selbst aktiv wer­den“ sowie ein erwei­ter­tes Ver­zeich­nis der Erlan­ger Umwelt­grup­pen für Kin­der und Jugend­li­che. Zudem gibt es sämt­li­che Kon­takt­da­ten zu den Lern­or­ten für Nach­hal­tig­keit sowie ein wei­ter­füh­ren­des Jahresprogramm.

Pro­gramm­bro­schü­ren gibt es an zahl­rei­chen Aus­la­ge­stel­len im Stadt­ge­biet, unter ande­rem bei der Bür­ger­infor­ma­ti­on im Erd­ge­schoss des Rat­hau­ses, oder im Amt für Umwelt­schutz und Ener­gie­fra­gen (Kon­takt: umweltbildung@​stadt.​erlangen.​de oder per Tele­fon 09131/86–2934). Das bar­rie­re­freie Pro­gramm kann auch online im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der ein­ge­se­hen wer­den unter www​.erlan​gen​.de/​a​k​t​i​o​n​s​p​r​o​g​r​a​m​m​-​n​a​c​h​h​a​l​t​i​g​k​eit.

Voll­sper­rung des Mem­ba­cher Wegs

Auf­grund von Bau­maß­nah­men ist der Mem­ba­cher Weg von Mon­tag, 17. April, bis Frei­tag, 28. April, kom­plett gesperrt. Dar­auf macht das Refe­rat Pla­nen und Bau­en auf­merk­sam. Die Umlei­tung ver­läuft über die Geisberg­stra­ße – Hei­li­gen­loh­stra­ße – Schle­hen­stra­ße. Eine Über­sicht über wei­te­re Sper­run­gen und Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr“.

Sper­rung im Herbst­wie­sen­weg ver­län­gert sich

Der Fuß- und Rad­weg Herbst­wie­sen­weg in Erlan­gen-Bruck ist auf Höhe des Anwe­sens 7–9 seit Anfang März gesperrt. Die Sper­rung ver­län­gert sich nun bis 26. Mai. Das teilt das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit. Eine Umlei­tung ist ausgeschildert.

Voll­sper­rung in der Reichs­wald­stra­ße dau­ert länger

Die Voll­sper­rung in der Reichs­wald­stra­ße zwi­schen der Geb­bert- und der Öster­rei­cher Stra­ße auf Höhe des Anwe­sens Nr. 35 bleibt vor­aus­sicht­lich noch bis 28. April bestehen. Dar­auf macht das Refe­rat Pla­nen und Bau­en auf­merk­sam. Fuß­gän­ger kön­nen auch wei­ter­hin die Arbeits­stel­le passieren.