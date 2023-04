Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Sach­be­schä­di­gung am Gymnasium

Spar­dorf. Im Zeit­raum vom 08.04.2023, 14.00 Uhr, bis zum 11.04.2023, 06.30 Uhr, wur­de die Schei­be am Haupt­ein­gang des Emil-von-Beh­ring-Gym­na­si­ums durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich hier­bei auf ca. 2.500 Euro. Wer im Tat­zeit­raum ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen machen konn­te bzw. sach­dien­li­che Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben kann, möch­te sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Bau­con­tai­ner angegangen

Höch­stadt: Am Oster­wo­chen­en­de von Sams­tag bis Diens­tag den 11.04.2023 wur­den an der Bau­stel­le Nico­lai­hö­fe und im Kie­fern­dor­fer Weg meh­re­re Bau­stel­len­con­tai­ner auf­ge­bro­chen und dar­in befind­li­che Wert­ge­gen­stän­de ent­wen­det. Die Täter zwick­ten die Vor­hän­ge­schlös­ser ab bzw. schlu­gen eine Schei­be ein um in das Inne­re zu gelan­gen. Dort ent­wen­de­ten sie zum Teil meh­re­re Akkus. Es ent­stand ein Sach­scha­den von meh­re­ren Ein­hun­dert Euro.

Zeu­gen die bei der Auf­klä­rung der Ein­bru­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.