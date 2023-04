Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Meh­re­re Bau­stel­len­con­tai­ner aufgebrochen

COBURG. Ein Sach­scha­den von min­de­stens 3.000 Euro ver­ur­sach­ten Ein­bre­cher an drei Bau­stel­len­con­tai­nern im Cobur­ger Stadt­ge­biet. Der Ent­wen­dungs­scha­den ist im Ver­hält­nis zum Sach­scha­den eher gering.

Wäh­rend des Oster-Wochen­en­des bra­chen Unbe­kann­te auf einer Bau­stel­le im Max-Böh­me-Ring die Türen von drei Bau­stel­len­con­tai­nern auf und ent­wen­de­ten aus die­sen meh­re­re Arbeits­mit­tel. Als Auf­bruchs­werk­zeug nutz­ten die Con­tai­ner­auf­bre­cher ein Hebel­werk­zeug aus Metall. Ent­wen­det wur­den letzt­end­lich ein 10 Meter lan­ges Stark­strom­ka­bel, sowie ein Werk­zeug­ka­sten. Wei­te­res bereit­ge­stell­tes Die­bes­gut lie­ßen die Unbe­kann­ten am Tat­ort zurück. Ver­mut­lich wur­den Sie bei Ihrer Tat­aus­füh­rung gestört. Die Beam­ten der Ermitt­lungs­grup­pe ermit­telt nun wegen eines beson­ders schwe­ren Fall des Dieb­stahls von einer Baustelle.

Soll­ten Sie wäh­rend des Oster-Wochen­en­des im Bereich der Bau­stel­le im Max-Böh­me-Ring ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge wahr­ge­nom­men haben, wer­den Sie gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

26-jäh­ri­ger VW-Fah­rer fährt unter Drogeneinfluss

COBURG. Dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te ein 26-jäh­ri­ger Cobur­ger am Diens­tag­abend bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le im Cobur­ger Stadtgebiet.

Um 20:30 Uhr kon­trol­lier­ten Beam­te der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on in der Scheu­er­fel­der Stra­ße den VW des Man­nes. Wäh­rend der Ver­kehrs­kon­trol­le fiel die Dro­gen­be­ein­flus­sung des Fah­rers auf. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Bei der Durch­su­chung des Fahr­zeugs sowie der Per­son und des­sen mit­ge­führ­ter Sachen fan­den die Beam­ten noch eine klei­ne­re Men­ge Rauschgift.

Gegen den 26-jäh­ri­gen wird nun nicht nur wegen der Fahrt unter Dro­gen­ein­fluss, son­dern auch wegen des Besit­zes von Betäu­bungs­mit­teln ermittelt.

Jugend­li­che beschä­di­gen Schei­be von Discountmarkt

COBURG. Eine vier­köp­fi­ge Per­so­nen­grup­pe beschä­dig­te am Diens­tag­aabend durch Fuß­trit­te die Fen­ster­schei­be eines Dis­count­mark­tes in der Moh­ren­stra­ße. Im Zuge einer Fahn­dung stell­ten die Cobur­ger Poli­zi­sten die Van­da­len in der Cobur­ger Innenstadt

Durch den Not­ruf wur­de bei der Cobur­ger Poli­zei bekannt, dass drei jun­ge Män­ner und eine jun­ge Frau die Fen­ster­schei­be der Dis­coun­ter­markt­fi­lia­le beschä­digt haben. Min­de­stens einer der vier Per­so­nen soll dabei bewusst mit dem Fuß gegen die Schei­be getre­ten haben, so dass die­se sprang. Die vier Per­so­nen ent­fern­ten sich im Anschluss, konn­ten aber auf­grund der guten Per­so­nen­be­schrei­bung von einer Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on in der Innen­stadt ange­trof­fen wer­den. Die Beam­ten stell­ten vor Ort die Iden­ti­tät der 15-Jäh­ri­gen, so wie der drei männ­li­chen Tat­ver­däch­ti­gen im Alter zwi­schen 15 und 18 Jah­ren fest. Die Cobur­ger Poli­zei bit­tet nun die Tat­zeu­gen, die Ihre Per­so­na­li­en vor Ort bei der poli­zei­li­chen Auf­nah­me noch nicht ange­ge­ben haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wen­den. Die gebro­che­ne Fen­ster­schei­be wur­de vom Cobur­ger Tech­ni­schen Hilfs­werk ver­schalt. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten auf min­de­stens 1.500. Ermit­telt wird wegen einer Straf­tat der Sachbeschädigung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Lkw kol­li­diert mit Skoda

Küps: Am Diens­tag­nach­mit­tag gegen 14:15 Uhr kam es im Bereich Ober­lan­gen­stadt zu einem Ver­kehrs­un­fall mit rund 5000,- Euro Gesamt­scha­den. Zur Unfall­zeit befuhr ein 78-jäh­ri­ger Sko­da-Fah­rer die Ebne­ther Stra­ße von Burg­kunst­adt kom­mend in Rich­tung Küps. An der Ein­mün­dung in die B173 über­sah der Pkw-Fah­rer einen von links kom­men­den, vor­fahrts­be­rech­tig­ten Lkw, der die Bun­des­stra­ße in Rich­tung Kro­nach fuhr. Bei­de Fahr­zeu­ge kol­li­dier­ten im Ein­mün­dungs­be­reich. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Scha­den in Höhe von jeweils etwa 2500,- Euro. Bei­de Unfall­be­tei­lig­te blie­ben unver­letzt. Der Sko­da-Fah­rer muss dem­nächst mit einer Buß­geld­an­zei­ge rechnen.

Fahr­zeug­kenn­zei­chen entwendet

Stein­wie­sen: In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag wur­den im Indu­strie­ge­biet an der Nur­ner Stra­ße die Fahr­zeug­kenn­zei­chen eines Opel Meri­va ent­wen­det. Es han­delt sich um die amt­li­chen Kenn­zei­chen KC-EB 800. Das Fahr­zeug war über Nacht auf dem Gelän­de einer Kfz-Werk­statt geparkt. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Kabel von Bau­stel­le entwendet

KULM­BACH. Meh­re­re Kabel ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Täter von der Brücken­bau­stel­le im Bereich B85 / Am Kreuz­stein. Der Tat­zeit­raum liegt zwi­schen Diens­tag, 16.30 Uhr, und Mitt­woch, 9.30 Uhr. Nach ersten Erkennt­nis­sen beläuft sich der Wert der ver­schwun­de­nen Kabel, die in der Nähe eines Bau­con­tai­ners gela­gert waren, auf einen nied­ri­gen drei­stel­li­gen Betrag.

Zeu­gen, die in die­sem Zusam­men­hang Hin­wei­se auf ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09221/6090 bei der Poli­zei Kulm­bach zu melden.

Unfall mit Trak­tor – Zeu­gen gesucht

TREB­GAST, LKR. KULM­BACH. Zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Auto und einem Trak­tor kam es am frü­hen Mitt­woch­mor­gen in der Kulm­ba­cher Stra­ße in Treb­gast. Die Poli­zei sucht in die­sem Zusam­men­hang nach Zeugen.

Gegen 7.20 Uhr fuhr ein 26-Jäh­ri­ger mit sei­nem VW Pas­sat auf der Staats­stra­ße 2182 von Köd­nitz nach Treb­gast. In Treb­gast kam dem Mann ein Trak­tor ent­ge­gen, der im Vor­bei­fah­ren den lin­ken Außen­spie­gel des Wagens beschä­dig­te. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von etwa 350 Euro, ver­letzt wur­de nie­mand. Auch wenn der Fah­rer des Trak­tors bereits bekannt ist, sucht die Poli­zei in die­sem Zusam­men­hang nach Unfall­zeu­gen, da es wider­sprüch­li­che Anga­ben über den Unfall­her­gang gibt, sowie über das Anbau­ge­rät, das der Trak­tor mit sich führte.

Per­so­nen, die Anga­ben zum Unfall­her­gang machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09221/609–0 bei der Poli­zei Kulm­bach zu melden.