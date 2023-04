Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Jugend­li­che hat­ten Fahr­rad­lich­ter gestohlen

BAM­BERG. Am Diens­tag­abend, gegen 23.35 Uhr, fie­len in der Lud­wig­stra­ße zwei Jugend­li­che im Alter von 15 und 16 Jah­ren auf, weil sie sich dort auf­fäl­lig Fahr­rä­der betrach­te­ten. Bei der Kon­trol­le der bei­den hat­ten die­se jeweils ein Front- und ein Rück­licht ein­stecken, das sie vor­her auf dem Vor­platz der Fir­ma Tegut in der Lud­wig­stra­ße gestoh­len hat­ten. Der Geschä­dig­te wird gebe­ten, sich mit der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Unbe­kann­ter bedient sich auf Gelän­de eines Gebrauchtwarenhändlers

BAM­BERG. In der Ohm­stra­ße gelang­te zwi­schen Kar­frei­tag und Diens­tag ein Unbe­kann­ter auf das Gelän­de eines Gebraucht­wa­ren­händ­lers. Dort wur­den meh­re­re Lager-Con­tai­ner auf­ge­bro­chen sowie meh­re­re Fahr­zeu­ge geöff­net und durch­wühlt. Letzt­end­lich wur­den vier gebrauch­te Kom­plett­rä­der der Mar­ke AMG im Zeit­wert von etwa 300 Euro gestoh­len. Der hin­ter­las­se­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Rol­la­tor gestohlen

BAM­BERG. Aus dem Trep­pen­haus eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses am Niko­laus-Len­au-Ring wur­de zwi­schen Oster­sonn­tag, 11.00 Uhr, und Diens­tag, 09.00 Uhr, ein dort abge­stell­ter Rol­la­tor, Far­be rot/​silber, im Zeit­wert von 250 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unbe­kann­ter ran­da­lie­ren auf Terrasse

BAM­BERG. Zwi­schen Grün­don­ners­tag und Diens­tag­früh wur­den auf der Ter­ras­se der Bro­se Are­na in der Forch­hei­mer Stra­ße zwei Türen an Kühl­schrän­ken, ein The­ken­ele­ment sowie eine Zapf­an­la­ge beschä­digt. Der oder die unbe­kann­ten Täter rich­te­ten Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000 Euro an, wes­halb die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se entgegennimmt.

Fahr­rad­ta­cho beschädigt

BAM­BERG. Am Sams­tag, zwi­schen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr, wur­de vor einer Braue­rei in der Obe­ren König­stra­ße an einem grau­en Cube-E-Bike der Fahr­rad­ta­cho beschä­digt. Das Fahr­rad­zu­be­hör wur­de aus der Ver­an­ke­rung geris­sen, wes­halb es des­we­gen voll­kom­men zer­stört wur­de und Sach­scha­den in Höhe von etwa 150 Euro ent­stan­den ist.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Zwi­schen 05.04.2023 und 06.04.2023 wur­de Am Lein­ritt die hin­te­re reche Fahr­zeug­sei­te eines dort gepark­ten grau­en VW Golf ange­fah­ren. Der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher hat an dem Auto Sach­scha­den in Höhe von etwa 500 Euro hin­ter­las­sen und flüch­te­te anschließend.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Wem gehö­ren die Bilder?

BAM­BERG. Am Diens­tag wur­de die Poli­zei dar­über infor­miert, dass in einem Hotel in Bahn­hofs­nä­he zwei Bil­der gefun­den wur­den. Es han­delt sich um ein Spie­gel­bild mit der Auf­schrift „Cham­pa­gne Per­ri­er Jou­et“ sowie ein braun/​schwarzer Bil­der­rah­men mit einem Bild der Hei­li­gen Maria. Der recht­mä­ßi­ge Besit­zer wird gebe­ten, sich bei der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Diens­tag, gegen 11:00 Uhr, kam es in der Stra­ße, Zur Stau­stu­fe, zu einem Ver­kehrs­un­fall. Hier miss­ach­te­te ein 60-jäh­ri­ger Kia-Fah­rer die Vor­fahrt eines von rechts kom­men­den 65-jäh­ri­gen Sko­da-Fah­rers. Es kam zum Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge. Der Sach­scha­den wird auf ca. 2.000 EUR geschätzt.

Hetz­les. Am Diens­tag­abend, gegen 19:45 Uhr, fuhr ein 67-Jäh­ri­ger mit sei­nem Trak­tor auf einem Forst­weg ent­lang. Dabei geriet er zu weit nach links und rutsch­te auf dem schlam­mi­gen Weg den angren­zen­den Hang hin­un­ter. Hier­bei tou­chier­te er einen Baum und kipp­te nach rechts zur Sei­te. Der 67-Jäh­ri­ge wur­de dabei schwer ver­letzt, er zog sich eine Kopf­platz­wun­de und eine Ver­let­zung im Brust­be­reich zu. Er wur­de zur wei­te­ren Behand­lung in eine Kli­nik verbracht.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Diens­tag, zwi­schen 08:15 Uhr und 08:35 Uhr, kam es auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes in der Bam­ber­ger Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall­flucht. Ein dort gepark­ter Pkw, Opel/​Meriva, in grau, wur­de von einem bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer ange­fah­ren und am rech­ten Kot­flü­gel beschä­digt. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher, ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten nach­zu­kom­men. Der Scha­den wird auf ca. 300,- EUR geschätzt. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Hau­sen. Am Diens­tag­nach­mit­tag wur­de der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim eine ille­ga­le Müll­ab­la­ge­rung an der Böschung eines Bag­ger­sees im Bereich der Forch­hei­mer Stra­ße mit­ge­teilt. Vor Ort konn­ten die Beam­ten einen lee­ren Kani­ster, in wel­chem Schei­ben­rei­ni­gungs­mit­tel gela­gert wur­de, und ein noch befüll­tes 100-L-Stahl­fass, mit unbe­kann­ter Flüs­sig­keit, am Ufer des Bag­ger­sees auf­fin­den. Zeu­gen, die Anga­ben zum Ver­ur­sa­cher machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Meh­re­re Faust­schlä­ge ins Gesicht

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­abend kam es gegen 19:25 Uhr vor dem Ein­gang eines Super­mark­tes in der Robert-Koch-Stra­ße zu einer vor­sätz­li­chen Kör­per­ver­let­zung. Ein 31-jäh­ri­ger Mann ver­pass­te einem 37-jäh­ri­gen Mann meh­re­re Faust­schlä­ge ins Gesicht und ent­fern­te sich anschlie­ßend in unbe­kann­te Rich­tung. Der Geschä­dig­te erlitt Hämatome.

Sach­be­schä­di­gung durch Graffiti

RED­WITZ AN DER RODACH / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag beschmier­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die Bahn­un­ter­füh­rung zur Haupt­stra­ße mit drei Schrift­zü­gen „Mone“. Ein Ver­teil­er­häus­chen an der Hei­de wur­de eben­falls mit dem glei­chen Tag versehen.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 entgegen.

Beim Laden­dieb­stahl erwischt

LICH­TEN­FELS. Ein Laden­de­tek­tiv beob­ach­te­te am Diens­tag­mit­tag in einem Super­markt in der Robert-Koch-Stra­ße einen Mann dabei, wie die­ser eine elek­tri­sche Zahn­bür­ste in sei­ne Jacken­ta­sche steck­te. An der Kas­se bezahl­te er jedoch nur ande­re Waren. Nach dem Pas­sie­ren der Kas­se wur­de der Mann ins Büro gebe­ten. Bei der anschlie­ßen­den Durch­su­chung des 57-Jäh­ri­gen kam noch wei­te­res Die­bes­gut zum Vor­schein. Es konn­ten sechs Feu­er­zeu­ge, drei Schach­teln Ziga­ret­ten, sowie ein Geld­beu­tel auf­ge­fun­den wer­den. Der Gesamt­ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf knapp 100 Euro. Der Mann erhält eine Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahl, sowie ein Jahr Haus­ver­bot für das Geschäft.