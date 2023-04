Am ver­gan­ge­nen Palm­sonn­tag ver­an­stal­te­te die Kir­che Kun­ter­bunt Coburg einen Pas­si­ons- und Oster­weg im Hof­gar­ten. Mehr als 90 Fami­li­en ent­deck­ten dabei die 8 Sta­tio­nen, die die Oster­ge­schich­te aus Per­spek­ti­ve eines Jun­gen nach­er­zähl­ten. An einer Sta­ti­on konn­ten zwei Esel gestrei­chelt, gefüt­tert und sogar gerit­ten wer­den. Hier wur­de der Ein­zug Jesu nach Jeru­sa­lem, was an Palm­sonn­tag geschah, zum ech­ten Erleb­nis für die Fami­li­en. Wei­te­re Sta­tio­nen war­te­ten rund um das Rei­ter­denk­mal auf die Besu­cher. An der Kir­che St. Augu­stin gab es eben­falls viel zu ent­decken. Dort konn­te u.a. die Koh­a­ry-Gruft besich­tigt wer­den. Bei einem gemein­sa­men Pick­nick ende­te die Oster­aus­ga­be der Kir­che Kun­ter­bunt Coburg unter­halb des Reiterdenkmals.

Einem voll­stän­di­gen Bericht mit vie­len Fotos gibt es auf kiku​co​.de. Die näch­ste Kir­che Kun­ter­bunt fin­det am 13. Mai 2023 in der Domä­ne Röden­tal statt.