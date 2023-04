Am 15. April lädt der För­der­kreis Bie­nen­le­ben Bam­berg e. V. zu einen fami­li­en­freund­li­chen Früh­lings­aus­flug in die Bug­er Wie­sen ein. Bei der zwei­stün­di­gen Exkur­si­on auf ebe­nen Wegen lässt sich die Natur mit allen Sin­nen erle­ben. Der Lan­des­bund für Vogel­schutz e. V. als Mit­ver­an­stal­ter infor­miert dabei über die Situa­ti­on der hie­si­gen Boden­brü­ter wie Ler­chen und Schaf­stel­zen. Refe­rent Andre­as Märtl­bau­er erläu­tert, wodurch der Nest­bau gefähr­det ist und wel­che ein­fa­che Maß­nah­men zum Schutz der Vögel ergrif­fen wer­den kön­nen. Mit einem Fern­glas las­sen sich die­se Flug­künst­ler, die bei­na­he in der Luft zu ste­hen schei­nen, gut beob­ach­ten. Der träl­lern­de Gesang der Ler­chen, aber auch das emsi­ge Sum­men der Bie­nen sind dabei unüberhörbar.

Geeig­ne­tes Wet­ter vor­aus­ge­setzt, lässt Refe­rent Rein­hold Bur­ger einen Blick in die Honig­bie­nen­völ­ker des Lehr­bi­e­nen­stands wer­fen und erläu­tert die Situa­ti­on der Stadt­im­ke­rei gegen­über einer Bie­nen­hal­tung auf land­wirt­schaft­lich genutz­ten Flä­chen. Gebo­ten wird sodann statt eines Nach­mit­tags­ku­chens eine infor­ma­ti­ve Honig­ver­ko­stung von Ilo­na Munique.

Auf dem Rück­weg ent­pup­pen sich bei­na­he am Weges­rand über­se­he­ne Schön­hei­ten als sel­ten gewor­de­ne Orchi­deen­ar­ten wie das Klei­ne Kna­ben­kraut und das Brand­kna­ben­kraut. Wei­te­re Wild­blu­men wer­den gemein­sam bestimmt und machen den zwei Kilo­me­ter lan­gen Spa­zier­gang zu einem span­nen­den Erlebnis.

Die Ver­an­stal­ter, zu dem auch der Bür­ger­ver­ein Bam­berg-Mit­te e. V. zählt, laden im Anschluss ab 17 Uhr zu einem gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein im Restau­rant des Schwimm­ver­eins, (Nick & Michels) ein. Zugleich ist dies das Tref­fen der Tran­si­ti­on-Grup­pe „Bienenfreu(n)de“.

Die Exkur­si­on star­tet und endet am Park­platz des Schwimm­ver­eins in Höhe des Restau­rants. Die Kosten betra­gen 5 Euro, zahl­bar in bar vor Ort. Der Beginn ist um 15 Uhr. Eine Anmel­dung unter 0951–3094539 oder hallo@​fkbb-​ev.​de ist emp­feh­lens­wert, um gege­be­nen­falls eine Ter­min­ver­schie­bung wegen schlech­ten Wet­ters mit­ge­teilt zu bekommen.