Im Rah­men ihrer jähr­li­chen Orts­haupt­ver­samm­lung wur­de Manu­el Brink­mann als Vor­sit­zen­der der CSU Bay­reuth-Mit­te wie­der­ge­wählt. Brink­mann blick­te auf zahl­rei­che Aktio­nen, Ver­an­stal­tun­gen und Kam­pa­gnen zurück. Dabei habe man ins­be­son­de­re die digi­ta­le Prä­senz des Ver­bands aus­ge­baut und den Ver­band durch vie­le The­men­stamm­ti­sche, Besich­ti­gun­gen, sozia­le Aktio­nen und ein Som­mer­fest akti­viert. Dar­über hin­aus hat sich der Orts­ver­band inhalt­lich mit einem Pro­gramm für die Innen­stadt posi­tio­niert. Dem­nach for­dert der Orts­ver­band unter ande­rem wei­te­re Fahr­rad-Park­häu­ser im Innen­stadt­be­reich. „Die Fahr­rad­stell­plät­ze und Infra­struk­tur am Haupt­bahn­hof wer­den gut ange­nom­men. Die­ses Poten­ti­al sehen wir auch im Zen­trum, in der Nähe unse­rer Fuß­gän­ger­zo­ne“, erklärt Brink­mann. Auf Initia­ti­ve des Orts­vor­stands wur­de zwi­schen­zeit­lich ein Antrag durch CSU-Frak­ti­ons­chef Ste­fan Specht und Stadt­rat Chri­sti­an Wed­lich auf den Weg gebracht. Der Antrag beauf­tragt die Stadt­ver­wal­tung, geeig­ne­te Flä­chen im Innen­stadt­be­reich zu ermit­teln. Auf wei­te­re Punk­te des Pro­gramms wol­le man gezielt in den kom­men­den Wochen ein­ge­hen. „Wir wer­den uns dazu in naher Zukunft äußern und die CSU-Stadt­rats­frak­ti­on mit neu­en Ideen wei­ter mit in Schwung brin­gen“, kün­digt Brink­mann an.

Den Orts­vor­stand kom­plet­tie­ren The­re­sa Röm­melt als Stell­ver­tre­te­rin, Simon Pei­ker (Schatz­mei­ster), Wolf­gang Ficht (Schrift­füh­rer), Chri­stoph Hoff­mann (Digi­tal­be­auf­trag­ter) sowie als Bei­sit­zer Dr. Mar­kus Buch­ner, Niklas Gei­ger, Justus Horz, Nico­las See­mül­ler, Tere­sa Sel­nar, Dr. Ste­fan Specht und Bri­git­te Wolf.

Wäh­rend der Ver­samm­lung wur­de Ste­fan Specht für sein 40-jäh­ri­ges Enga­ge­ment in der CSU Bay­reuth geehrt. OB Tho­mas Ebers­ber­ger ging in sei­ner Wür­di­gung rück­blickend auf die gemein­sa­men Initia­ti­ven und Her­aus­for­de­run­gen ein. CSU-Land­tags­kan­di­dat Franc Dierl freut sich dar­über, dass der Orts­ver­band Bay­reuth-Mit­te beson­ders enga­giert sei. Er sprach in sei­nem Gruß­wort unter ande­rem über die anste­hen­de Landtagswahl.