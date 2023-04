Etli­che Lich­ten­fel­ser Bür­ge­rin­nen und Bür­ger nutz­ten am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag­vor­mit­tag die Gele­gen­heit, Bio-Pro­duk­te von Land­wir­ten aus der Öko-Modell­re­gi­on Ober­main-Jura zu pro­bie­ren. Neben dem wöchent­li­chen Ver­kaufs­stand des Bio­land-Betriebs Krö­gel­hof prä­sen­tier­ten sich Bio-Land­wir­te am LIFE-City­cen­ter vor dem E‑Center Wer­ner in der Main­au Lichtenfels.

„Trotz schlech­ten Wet­ters waren lau­fend Inter­es­sier­te am Stand, die wis­sen woll­ten, was Bio aus der Regi­on bedeu­tet“, berich­tet der Pro­jekt­ma­na­ger der Öko-Modell­re­gi­on Ober­main-Jura, Ste­fan Jans­sen. Durch das Pro­jekt „Bio-Rind­fleisch aus der Regi­on“ gehört auch der Lebens­mit­tel­händ­ler Wer­ner zu den Pro­jekt­part­nern der Öko-Modell­re­gi­on. „Bio ist bei nor­ma­len Ver­brau­chern ange­kom­men und erste loka­le Lebens­mit­tel­ein­zel­händ­ler sehen eine Zukunft im Ange­bot regio­na­ler Bio-Pro­duk­te. Aber auch die Bro­schü­re zu Direkt­ver­mark­tern und Hof­lä­den in Ober­main-Jura wur­de gern mit­ge­nom­men“, infor­miert Jans­sen weiter.

Ziel der Öko-Modell­re­gi­on Ober­main-Jura ist es, die öko­lo­gi­sche Land­be­wirt­schaf­tung in Kom­bi­na­ti­on mit der Regio­na­li­tät sowie die Ver­mark­tung regio­na­ler Bio-Pro­duk­te vor­an­zu­brin­gen. Sie ist ein Pro­jekt des Land­krei­ses Lich­ten­fels zusam­men mit fünf Kom­mu­nen des nörd­li­chen Land­krei­ses Bam­berg. Damit befin­det sich Ober­main-Jura in guter Gesell­schaft mit 25 wei­te­ren staat­lich geför­der­ten baye­ri­schen Öko-Modell­re­gio­nen, die im Mai anläss­lich eines Fest­akts mit Staats­mi­ni­ste­rin Kani­ber um neun wei­te­re wach­sen wer­den. Zu den neu­en Öko-Modell­re­gio­nen wird auch der Land­kreis Bam­berg gehören.