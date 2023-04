Um eine Not­si­tua­ti­on bei der Ener­gie­ver­sor­gung über den Win­ter zu ver­mei­den, hat die Bun­des­re­gie­rung im ver­gan­ge­nen Jahr zwei Ver­ord­nun­gen für kurz- und mit­tel­fri­sti­ge Ener­gie­spar­maß­nah­men beschlossen.

Zu den Maß­nah­men zählt unter ande­rem die Absen­kung der Höchst­tem­pe­ra­tur in öffent­li­chen Arbeits­stät­ten auf 19 Grad, ein Heiz­ver­bot für pri­va­te Swim­ming­pools sowie eine Umstel­lung von Warm- auf Kalt­was­ser für öffent­li­che Wasch­becken zum Händewaschen.

Auch die Beleuch­tung von öffent­li­chen Nicht­wohn­ge­bäu­den und Bau­denk­mä­lern wur­de unter­sagt, wes­halb seit dem 1. Sep­tem­ber ver­gan­ge­nen Jah­res sowohl die Ver­wal­tungs­ge­bäu­de als auch ver­schie­de­ne histo­ri­sche Gebäu­de wie bei­spiels­wei­se die Plas­sen­burg oder Kir­chen in den Abend­stun­den und nachts nicht mehr ange­strahlt wurden.

Die ent­spre­chen­de Ver­ord­nung der Bun­des­re­gie­rung tritt mit Ablauf des 15. April 2023 außer Kraft, wes­halb ab dem 16. April 2023 auch in Kulm­bach wie­der alle öffent­li­chen bzw. histo­ri­schen Gebäu­de wie bei­spiels­wei­se der Rote und Wei­ße Turm, die Plas­sen­burg, der Lang­hei­mer Amts­hof und auch die Kir­chen wie­der von außen ange­strahlt wer­den. Auch das Rat­haus, das Bau­amt, die VHS, das Ver­eins­haus am Markt­platz und das Tur­bi­nen­haus wer­den nachts wie­der beleuch­tet sein.

„Es war rich­tig, dass auch die Kom­mu­nen ein Zei­chen gesetzt haben und in die­ser unsi­che­ren Zeit Ener­gie ein­ge­spart haben. Wir sind glück­li­cher­wei­se gut durch den Win­ter gekom­men und es kam zu kei­nem Ener­gie­eng­pass. Da die Stadt Kulm­bach auch in vie­len ande­ren Berei­chen Ener­gie ein­spart, zum Bei­spiel im Hal­len- und Frei­bad oder auch bei der Behei­zung unse­rer öffent­li­chen Gebäu­de, war es mir wich­tig, die mar­kan­ten, stadt­bild­prä­gen­den Gebäu­de wie­der anstrah­len zu las­sen“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann. „Die leuch­ten­de Plas­sen­burg über unse­rer Stadt wur­de von vie­len Men­schen ver­misst. Und ich bin ehr­lich, auch mir ging es so. Daher freue ich mich, dass wir ab dem 16. April Kulm­bach nachts wie­der in Sze­ne set­zen können.“