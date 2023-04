Nach vie­len Jah­ren der Pla­nung, beginnt in die­sen Tagen die Sanie­rung der Kar­me­li­ten­kir­che in Bam­berg. Das histo­risch wert­vol­le Gebäu­de, des­sen Ursprün­ge ins 12. Jahr­hun­dert zurück­rei­chen, bedarf drin­gend der sta­ti­schen Sanie­rung und einer gründ­li­chen Rei­ni­gung der Raumschale.

Am 04.05.2023, 15.00 Uhr, sol­len mit einem „Spa­ten­stich“ offi­zi­ell die Arbei­ten begin­nen. För­de­rer und Zuschuss­ge­ber des Pro­jek­tes wer­den anwe­send sein, dar­un­ter Herr Bert­ram Felix von der Stadt Bam­berg, Herr Andre­as Schwarz MdB und Ver­tre­ter ver­schie­de­ner ande­rer Zuschuss­ge­ber. Unser Archi­tekt, Herr Anton Land­graf, wird bei der Gele­gen­heit den ersten Bau­ab­schnitt vorstellen.

Das Kon­vent der Kar­me­li­ten in Bam­berg, der der Eigen­tü­mer der Kir­che ist, freut sich in die­sem Jahr ganz beson­ders, weil vor 750 Jah­ren, 1273, die ersten Kar­me­li­ten ein Klo­ster in Bam­berg gegrün­det haben. So sind die Kar­me­li­ten durch die Jahr­hun­der­te hin­durch ein Teil der Stadt und damit der Stadt­ge­schich­te, was nicht zuletzt an der Kar­me­li­ten­kir­che deut­lich wird. Mit der Sanie­rung der Kir­che soll auch ein posi­ti­ves Zei­chen für die Zukunft gesetzt werden.