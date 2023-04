Begleit­ver­an­stal­tung in der Aus­stel­lung: ALL THAT IS SOLID MELTS INTO AIR ALL THAT IS HOLY IS PROFANED

Fami­li­en­work­shop für Kin­der ab 8 Jah­ren und Erwachsene

Sa. 15.4.2023 10:00 – 12:00 Uhr

Kunst­raum Kes­sel­haus, Unte­re Sand­stra­ße 42, 96049 Bamberg

Aus­ge­stat­tet mit Stif­ten und Krei­de, Ple­xi­glas­schei­ben und Trans­pa­rent­pa­pier erkun­det Caro­la Streib gemein­sam mit den Work­shop­teil­neh­mern die Aus­stel­lung von Julia Tie­fen­bach. Sie fol­gen schnur­ge­ra­den Kan­ten und schie­fen Lini­en, erta­sten For­men und fül­len Umris­se mit eige­nen Ideen. Mit geschlos­se­nen Augen ent­ste­hen spie­le­ri­sche, spon­ta­ne Zeich­nun­gen von vor­han­de­nen und vor­ge­stell­ten Gegen­stän­den und Räumen.

Ein Kunst­ver­mitt­lungs­an­ge­bot für Fami­li­en mit Kin­dern ab 8 Jah­ren im Rah­men der Kunst­kra­cher-Krea­tiv­wo­che. Teil­nah­me­ge­bühr pro Per­son: 4€

Wei­te­re Infos und Anmel­dung: www​.kunst​kra​cher​.de/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​t​s​nuk