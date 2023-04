Gro­ße Bega­bung, Lie­be zum Instru­ment und har­te Arbeit – das war auch 2023 die Erfolgs­for­mel für die 70 Musi­zie­ren­den des Jugend­sym­pho­nie­or­che­sters Ober­fran­ken (JSO). Diri­gent Till Fabi­an Weser gelang es wie­der ein­mal, die jun­gen Musi­ke­rin­nen und Musi­ker zu einem ein­heit­li­chen Klang­kör­per zusammenzuführen.

Auf dem Kon­zert­pro­gramm in der Fran­ken­hal­le Nai­la, in der Franz-Goe­bel-Hal­le Röden­tal und im Joseph-Keil­berth-Saal Bam­berg stan­den „Die Geschöp­fe des Pro­me­theus“ von Lud­wig van Beet­ho­ven und die Sin­fo­nie „Aus der Neu­en Welt“ von Antonín Dvořák. Im Kon­zert für Trom­pe­te und Orche­ster Es-Dur von Joseph Haydn bril­lier­te Solist Chri­sto­pher Seg­gel­ke, der selbst eini­ge Jah­re beim JSO mit­spiel­te. Der­zeit stu­diert er an der Hoch­schu­le für Musik Det­mold und ist wäh­rend­des­sen als frei­schaf­fen­der Solist und Orche­ster­mu­si­ker tätig.

Der Bezirk Ober­fran­ken gibt mit dem Orche­ster jedes Jahr zu Ostern jun­gen Nach­wuchs­mu­si­kern aus der Regi­on die Mög­lich­keit, ihr Kön­nen unter pro­fes­sio­nel­ler Anlei­tung in einer Pro­ben­wo­che zu ver­fei­nern und öffent­lich zu prä­sen­tie­ren. „Ich freue mich sehr über den gro­ßen Erfolg in die­sem Jahr“, sagt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm. „Für die jun­gen Talen­te ist die inten­si­ve Zusam­men­ar­beit mit dem erfah­re­nen Diri­gen­ten eine ein­zig­ar­ti­ge Erfahrung.“

Diri­gent Till Fabi­an Weser fei­er­te mit den drei Oster­kon­zer­ten sein zehn­jäh­ri­ges Jubi­lä­um als JSO-Diri­gent: “Wie­der ein­mal konn­te man sehen und vor allem hören, dass wir mit die­sem Orche­ster eine ech­te Talent­schmie­de sind“, so Weser, der im Haupt­be­ruf Mit­glied der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker ist. Nicht zuletzt zei­ge das JSO, dass sich har­te Arbeit nicht nur loh­ne, son­dern auch sehr viel Spaß machen könne.

Das „Jugend­sym­pho­nie­or­che­ster“, ist ein Orche­ster­kurs der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau für Jugend­li­che im Alter von 14 bis 21 Jah­ren. Die­ses „Orche­ster auf Zeit“ setzt sich Jahr für Jahr neu zusam­men und probt eine Woche lang im Schul­land­heim, bevor es an Ostern sei­nen Lei­stungs­stand vor einem gro­ßen Publi­kum demonstriert.