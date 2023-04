Lebens­Wert-Got­tes­dienst am 12.04.2023 im Hospizsaal

Nach einer lan­gen Online-Pha­se fin­det der Lebens­Wert-Got­tes­dienst der Hos­piz-Aka­de­mie end­lich wie­der ein­mal live statt – am Mitt­woch, 12. April 2023 um 19 Uhr im Saal des Hos­piz­ver­eins Bam­berg, Loben­hof­fer­str. 10. Aka­de­mie­lei­ter Mar­kus Star­k­lauf, Diplom-Theo­lo­ge, lädt zu die­sem beson­de­ren Got­tes­dienst ein. Er gibt Impul­se, mit­ten im All­tag den Wert des Lebens hoch­zu­hal­ten, Kraft zu tan­ken und mit sich selbst, ande­ren Sinn-Suchern und Gott ins Gespräch zu kom­men. In Ver­bin­dung mit dem Got­tes­dienst besteht auch letzt­mals die Gele­gen­heit, die Foto­aus­stel­lung „UnSicht­bar – Geschwi­ster leben mit dem Ster­ben“ zu besichtigen.

Tache­les! Kon­zert von Sarah Straub in der Hos­piz-Aka­de­mie Bamberg

Sie besingt den Wel­ten­lauf, lässt für Demenz­kran­ke die Schwal­ben zie­hen und stellt sich an die Sei­te von all den­je­ni­gen, die an den Rand der Gesell­schaft gedrängt wer­den. Sarah Straub, bekannt aus der BR-Fern­seh­sen­dung „Zam rocken“ und musi­ka­li­sche Part­ne­rin von Kon­stan­tin Wecker, rückt mit ihrem neu­en Pro­gramm „Tache­les“ noch näher an ihr Publi­kum her­an. Am Fr., 28. April 2023 um 19 Uhr ist sie auf der Büh­ne des Hos­piz­saals im Chri­sti­ne Denz­ler-Labisch-Haus, Loben­hof­fer­stra­ße 10 in Bam­berg, zu erle­ben. Die Hos­piz-Aka­de­mie Bam­berg konn­te die Musi­ke­rin und Psy­cho­lo­gin mit Dok­tor­ti­tel und Trä­ge­rin des Deut­schen Rock- & Pop-Prei­ses 2014 anläss­lich ihres Jubi­lä­ums für einen Auf­tritt in Bam­berg gewin­nen. Kar­ten sind beim BVD erhältlich.

Bit­te beach­ten: Anmel­de­schluss 2. Mai 2023!

Tages­fahrt nach Mei­nin­gen mit Krematoriumsbesuch

Die Hos­piz-Aka­de­mie Bam­berg ver­an­stal­tet am Mo., 15. Mai 2023 eine Tages­fahrt in die thü­rin­gi­sche Stadt Mei­nin­gen. Neben einer Füh­rung im Kre­ma­to­ri­um in

Mei­nin­gen und einem Besuch im Fami­li­en­trau­er­zen­trum Mei­nin­gen gibt es eine Stadt­füh­rung und Zeit zur frei­en Ver­fü­gung. 7.30 Uhr Abfahrt am Park­platz Sta­di­on Bam­berg (Pödel­dor­fer Stra­ße). Anmel­dun­gen unter L10 über www​.hos​piz​-aka​de​mie​.de