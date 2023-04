Der Mind­s­torms Robo­tic Work­shop rich­tet sich an alle Inter­es­sier­ten, die mind. 16 Jah­re alt sind sowie Spaß am Tüf­teln mit Lego­bau­stei­nen und neu­gie­ri­gen Kin­dern haben. Im Work­shop wird den Teil­neh­men­den gezeigt, wel­che ver­schie­de­nen Facet­ten die Mind­s­torms Robo­tic Welt haben kann und wie man der eige­nen Krea­ti­vi­tät in Sachen Pro­gram­mie­rung und Robo­ter­bau­en frei­en Lauf lässt.

Unter fach­kun­di­ger Anlei­tung einer erfah­re­nen Mind­s­torms-Anlei­te­rin wird die Hand­ha­bung und Tech­nik der Mind­s­torms-Sets pra­xis­nah vor­ge­stellt und erklärt. Natür­lich wird anschlie­ßend die Theo­rie am fahr­ba­ren Robo­ter umge­setzt und aus­pro­biert. Mit Hil­fe von Sen­so­ren, Moto­ren und Lego­bau­ele­men­ten kön­nen dann ver­schie­de­ne Auf­ga­ben vom Robo­ter gelöst wer­den. Ziel des Work­shops ist es u.a., qua­li­fi­zier­te Teil­neh­men­de als Ehren­amt­li­che für die Anlei­tung von KJR Mind­s­torms-Kur­sen mit Kin­dern zu gewinnen.

Der Work­shop fin­det von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Land­rats­amt Forch­heim statt.

Die Teil­nah­me ist kosten­los. Anmel­de­schluss ist am 30.04.2023. Die Online-Anmel­dung sowie alle Infor­ma­tio­nen sind unter www​.kjr​-forch​heim​.de zu finden.