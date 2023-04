FORCH­HEIM. In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch brann­te eine Gar­ten­hüt­te im Gemein­de­teil Burk voll­stän­dig aus. Per­so­nen wur­den bei dem Feu­er nicht ver­letzt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch ging gegen 3.15 Uhr der Not­ruf über den Brand einer Gar­ten­hüt­te bei der Inte­grier­ten Leit­stel­le ein. Die Hüt­te befin­det sich auf einem Flur­stück, wel­ches in der Ver­län­ge­rung der Stra­ße „Am Ries“ und unter­halb der „Pfar­rer-Bau­er-Stra­ße“ gele­gen ist. Rund 30 Ein­satz­kräf­te der ört­li­chen Feu­er­weh­ren rück­ten dar­auf­hin zum Brand­ort an. Es gelang ihnen schnell, die Flam­men zu löschen und somit ein Über­grei­fen auf das rest­li­che Grund­stück zu ver­hin­dern. Ins­ge­samt beläuft sich der ent­stan­de­ne Sach­scha­den auf einen unte­ren vier­stel­li­gen Euro­be­trag. Beam­te des Kri­mi­nal­dau­er­dien­stes aus Bam­berg nah­men vor Ort die Ermitt­lun­gen zur der­zeit noch unkla­ren Brand­ur­sa­che auf.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer im oben genann­ten Zeit­raum ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Stra­ße „Am Ries“ bemerkt hat, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bam­berg zu melden.