Kurz vor Ostern ist im Ver­lag PH.C.W. Schmidt aus Neustadt/​Aisch die Bio­gra­fie über den Hohen­güß­ba­cher Bau­un­ter­neh­mer Georg Pfi­ster, mitt­ler­wei­le 87 Jah­re alt, in einer Auf­la­ge von 2500 Exem­pla­ren erschienen.

In die­sem Buch hat der Autor Ralf Kestel, über 40 Jah­re beim Frän­ki­schen Tag mit Sitz in Bam­berg vom Prak­ti­kan­ten bis zum ver­ant­wort­li­chen Redak­teur tätig, das (Arbeits-)Leben des umtrie­bi­gen und umstrit­te­nen Fir­men-Chefs und CSU-Lokal­po­li­ti­kers nicht chro­no­lo­gisch, son­dern in ver­schie­de­nen Kapi­teln und Anek­do­ten nach­ge­zeich­net und lässt dabei Pfi­ster, wie auch vie­le ande­re Webe­glei­ter zu Wort kommen.

Ein Kapi­tel beschäf­tigt sich auch mit Pfi­sters Erleb­nis­sen als Kreis- und Gemein­de­rat über Jahr­zehn­te hin­weg – mit Freun­den und Gegnern.

Hei­mat­kund­li­che Bezü­ge erhält das 216 Sei­ten star­ke Werk durch vie­le Fotos aus dem Pri­vat­ar­chiv Pfisters.

Erst­mals der Öffent­lich­keit vor­ge­stellt wird das Buch am Sonn­tag, 16. April, um 17 Uhr, im Ver­eins­heim des TSV Brei­ten­güß­bach, dem Lin­e­Up, im Rah­men einer Signier­stun­de, weil dort die Idee zu die­sem Buch für über drei Jah­ren gebo­ren wurde.

Georg Pfi­ster und der Autor ste­hen dabei per­sön­lich für Gespräch und Wid­mung zur Verfügung.