Im Zuge umfang­rei­cher Umbau- und Moder­ni­sie­rungs­maß­nah­men ihres Bau­stoff­be­triebs im frän­ki­schen Bam­berg erwei­tert die Bay­Wa AG den Stand­ort um ein hoch­mo­der­nes Zen­tral­la­ger für Holz. Schwer­punk­te im Sor­ti­ment bil­den Kon­struk­ti­ons­voll­holz und Brettschichtholz.

Seit April 2023 rol­len in Bam­berg die Bag­ger: Die Bay­Wa inve­stiert rund 8,7 Mil­lio­nen Euro in die Erwei­te­rung und Moder­ni­sie­rung ihres Bau­stoff­be­triebs an der Rhein­stra­ße. Etwa die Hälf­te der Sum­me fließt in den Neu­bau eines Zen­tral­la­gers für Holz. Damit treibt die Bay­Wa ihre Spe­zia­li­sie­rung im Bereich Holz deut­lich vor­an. Durch die unmit­tel­ba­re Nähe zum Auto­bahn­kreuz A70/A73 ist gewähr­lei­stet, dass von Bam­berg aus zukünf­tig sowohl Kun­den als auch Bay­Wa-Betrie­be in ganz Fran­ken und dar­über hin­aus zuver­läs­sig mit dem umfang­rei­chen Holz­sor­ti­ment bedient und belie­fert wer­den kön­nen. Das neue Holz­zen­tral­la­ger ergänzt das süd­li­che Pen­dant in Münchs­mün­ster bei Ingol­stadt und gibt dort Kapa­zi­tä­ten für wei­te­res Wachs­tum frei.

ATTRAK­TI­VE ANLAUF­STEL­LE FÜR DAS GESAM­TE BAUHANDWERK

Der Neu­bau des Holz­zen­tral­la­gers geht ein­her mit wei­te­ren Maß­nah­men am Bam­ber­ger Bau­stoff­be­trieb: Das vor­han­de­ne Büro­ge­bäu­de (800 qm) mit Ver­kaufs­flä­chen wird moder­ni­siert. Durch den Bau einer zusätz­li­chen Lager­hal­le für Bau­stof­fe wächst die Hal­len­flä­che von 3.200 qm auf mehr als 4.000 qm. Hin­zu kommt eine über­dach­te Be- und Ent­la­de­zo­ne (2.400 qm). In der Kom­bi­na­ti­on aus Bau­stoff­be­trieb und Holz­zen­tral­la­ger ent­steht eine der größ­ten und attrak­tiv­sten Anlauf­stel­len für das gesam­te Bau­hand­werk in der Regi­on. Im Zuge der Betriebs­er­wei­te­rung schafft die Bay­Wa sie­ben neue Arbeits­plät­ze, drei davon im Holz­zen­tral­la­ger. Alle Bau­maß­nah­men wer­den vor­aus­sicht­lich Ende 2024 abge­schlos­sen sein.