Besu­cher­tag: Am 20. April lädt die städ­ti­sche Toch­ter­fir­ma zu Füh­run­gen ein

Viel dis­ku­tiert wur­de in den ver­gan­ge­nen Mona­ten über die Zukunft des Bam­ber­ger Schlacht­hofs. Wie der Betrieb dort abläuft, wel­che Auf­la­gen erfüllt wer­den müs­sen und wel­che Her­aus­for­de­run­gen in der täg­li­chen Arbeit bestehen, ist aller­dings nur weni­gen Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­gern bekannt. Dies soll sich ändern: Des­halb lädt der Schlacht­hof gemein­sam mit der Stadt am Don­ners­tag, 20. April, zu einem Besu­cher­tag mit meh­re­ren Füh­run­gen durch die Ein­rich­tung ein. Es ist der Start­schuss für die neue Ver­an­stal­tungs­rei­he „Hin­ter den Kulis­sen“ vom Amt für Bür­ger­be­tei­li­gung, Pres­se- und Öffentlichkeitsarbeit.

Anmel­dung erforderlich

Grup­pen mit jeweils maxi­mal zehn Per­so­nen gewährt Geschäfts­füh­rer Juli­an Schulz und sein Team zwi­schen 8 und 17 Uhr jeweils rund eine Stun­de lang einen exklu­si­ven Ein­blick in den Betrieb. Zunächst gibt es eine all­ge­mei­ne Ein­füh­rung im Direk­ti­ons­ge­bäu­de des Schlacht­hofs, an die sich dann ein Rund­gang über das Betriebs­ge­län­de anschließt. Schlach­tun­gen wer­den nicht zu sehen sein, aller­dings eini­ge der im Pro­zess der Schwei­ne­schlach­tung ver­wen­de­ten Anla­gen. Wer an dem Ter­min teil­neh­men möch­te, muss sich vor­ab auf der Inter­net­sei­te www​.stadt​.bam​berg​.de/​b​e​s​u​c​h​e​r​t​age anmel­den und ver­bind­lich für einen Zeit­slot entscheiden.

Zuletzt war bekannt­lich immer wie­der über Erhalt oder Schlie­ßung der Ein­rich­tung öffent­lich debat­tiert wor­den. Im Janu­ar hat sich der Bam­ber­ger Stadt­rat dafür ent­schie­den, dem Schlacht­hof bis Dezem­ber Zeit zu geben, um ein umfas­sen­des Kon­zept für einen nach­hal­ti­gen Wei­ter­be­trieb vorzulegen.