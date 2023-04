Am 24. April 2023 star­tet die Bam­ber­ger Eltern­be­fra­gung in den Kindertagesstätten

Die jähr­li­che Umfra­ge dient der Qua­li­täts­si­che­rung der Kin­der­be­treu­ung in der Stadt Bamberg.

Vom 24. April bis 7. Mai 2023 kön­nen Eltern, deren Kin­der eine Kin­der­ta­ges­stät­te im Stadt­ge­biet Bam­berg besu­chen, an der jähr­li­chen Eltern­be­fra­gung teil­neh­men. Sie tra­gen mit ihrer Beur­tei­lung, ihren Wün­schen, Anre­gun­gen oder Kri­tik­punk­ten zur Qua­li­täts­si­che­rung der Kin­der­be­treu­ung in der Stadt Bam­berg bei.

Die Eltern­be­fra­gung ist ein Qua­li­täts­merk­mal, wel­ches durch die Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen ein­mal jähr­lich durch­zu­füh­ren ist. In Zusam­men­ar­beit mit dem Stadt­ju­gend­amt ist die­se Pflicht­auf­ga­be für die Ein­rich­tun­gen ein gan­zes Stück leich­ter gewor­den. Jähr­lich wird die Befra­gung im Arbeits­kreis Kin­der­ta­ges­stät­ten der Jugend­hil­fe­pla­nung gemein­sam über­ar­bei­tet und an aktu­el­le Bedar­fe angepasst.

Nach der Durch­füh­rung und Aus­wer­tung wird jeder Ein­rich­tung ihre indi­vi­du­el­le Aus­wer­tung in anspre­chen­der gra­phi­scher Form zur Ver­fü­gung gestellt. Die Ergeb­nis­se der Befra­gung hel­fen den Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen bei der qua­li­ta­ti­ven Wei­ter­ent­wick­lung ihres Betreu­ungs­an­ge­bots. „Zugleich hilft uns die Befra­gung bei der bedarfs­ori­en­tier­ten Pla­nung der Kin­der­ta­ges­be­treu­ung in Bam­berg“, so Zwei­ter Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp. Um bes­ser auf die Anlie­gen und Bedar­fe der Fami­li­en ein­ge­hen zu kön­nen und um aus­sa­ge­kräf­ti­ge Ergeb­nis­se zu erhal­ten, hofft das Stadt­ju­gend­amt auf eine rege Teil­nah­me der Eltern.

An der Online-Befra­gung kann in deut­scher oder eng­li­scher Spra­che teil­ge­nom­men wer­den. Sie dau­ert maxi­mal zehn Minu­ten. Ein indi­vi­du­el­ler und ein­ma­lig ver­wend­ba­rer Zugangs­code sichert den Teil­neh­men­den ihre Anony­mi­tät zu. Ein Schrei­ben mit den rele­van­ten Infor­ma­tio­nen und dem Zugangs­code erhal­ten die Eltern nach den Oster­fe­ri­en in der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung ihres Kindes.

Info:

Die Bam­ber­ger Eltern­be­fra­gung fin­det seit 2011 jähr­lich statt und rich­tet sich an alle Fami­li­en, deren Kin­der in Bam­ber­ger Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen betreut wer­den. Laut dem Baye­ri­schen Kin­der­bil­dungs- und ‑betreu­ungs­ge­setz sind Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen dazu ver­pflich­tet, Qua­li­täts­si­che­rungs­maß­nah­men durch­zu­füh­ren. In der Stadt Bam­berg unter­stützt das Stadt­ju­gend­amt die Ein­rich­tun­gen und führt die jähr­li­che Befra­gung durch. Die Ergeb­nis­se erhält jede Ein­rich­tung in Form eines indi­vi­du­el­len Berichts. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Eltern­be­fra­gung und die Gesamt­ergeb­nis­be­rich­te der letz­ten Jah­re fin­den sich auf der Home­page des Stadt­ju­gend­am­tes: www​.stadt​.bam​berg​.de/​K​i​T​a​-​P​o​r​tal