Am Sonn­tag dem 16.04.2023 zwi­schen 14 und 17 Uhr öff­net die Bie­nen-Info­Wa­be im Erba-Park ihre Türen. Die Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de lei­stet bota­ni­sche Start­hil­fe in Form von Listen für eine bie­nen­freund­li­che Pflan­zen­sai­son und gibt Tipps zur Bie­nen­hal­tung. Für alle Alters­grup­pen ste­hen zahl­rei­che Anschau­ungs­ob­jek­te, eine Biblio­thek und der Bie­nen­gar­ten zum Ver­wei­len zur Ver­fü­gung. Der Auf­ent­halt und die Bera­tung im grü­nen Klas­sen­zim­mer ist kosten­frei, über Spen­den für die Bam­ber­ger Schul­bie­ne bedan­ken sich die Initia­to­ren mit einer Tas­se Kaf­fee. Wei­te­re Besuchs­ge­le­gen­hei­ten bestehen an jedem drit­ten Sonn­tag im Monat bis September.